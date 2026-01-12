Raimon Obiols: L’apunt del dia/ 426 (Trump, Macron, combats de circ)
La cimera del G7 (Canadà, Estats Units, França, Alemanya, Itàlia, Japó i Regne Unit, amb la Unió Europea com a participant associat) estava prevista inicialment a França, a Évian-les-Bains, els dies14 i 15 de juny, però ha estat ajornada 48 hores, per permetre que Donald Trump pugui celebrar els seus 80 anys a la Casa Blanca, on se celebraran uns combats d’arts marcials mixtes, davant d’unes 5.000 persones. “ El 14 de juny tindrem una gran combat de l’UFC (la principal lliga d‘arts marcials del món) a la Casa Blanca, just a la Casa Blanca, als terrenys de la Casa Blanca“, havia dit el president dels EUA en un míting, el passat mes d’octubre.
Un funcionari de la Casa Blanca va comunicar, el divendres, que Emmanuel Macron “amablement ha canviat les dates per adaptar-se a l’agenda de Donald Trump“.
A París no han fet cap comentari, malgrat que el canvi de dates afectarà també la cerimònia d’ingrés de Marc Bloch al Panteó, programada per al 16 de juny. “Per la seva obra, el seu ensenyament i el seu coratge, hem decidit que Marc Bloch serà enterrat al Panteó“, va declarar Emmanuel Macron en el 80è aniversari de l’alliberament d’Estrasburg, el 23 de novembre de 1944.
Amb el canvi de data, el president Macron ho tindrà dificil per a ser present al previst homenatge nacional al gran historiador i combatent de la Resistència, torturat i asassassinat per la Gestapo el 1944 a prop de Lió.
Aquest embolic de dates i d’esdeveniments (reunió del G7, combats de circ a Washington, panteonització de Marc Bloch) no és una qüestió de detall: té un gran valor simbòlic, planteja moltes qüestions, i fa pensar.
Per què el president Macron ha acceptat la petició de Trump? La resposta es pot trobar en una de les “Històries del senyor Keuner” de Bertolt Brecht.
Brecht va escriure:
«El senyor K. havia après a conduir, però al principi no conduïa gaire bé. “Fins ara només he après a conduir un cotxe”, es va disculpar. “Però cal ser capaç de conduir-ne dos, és a dir, el cotxe que va davant del teu també. Només quan s’observen les condicions de conducció del cotxe de davant i es poden jutjar els obstacles als quals s’enfronta, és llavors quan es sap com procedir amb relació a aquell cotxe”.»
En aquests moments, Trump i el seu equip creuen saber com menen els seus cotxes els altres conductors dels afers del món, però aquests (europeus, russos, xinesos, iranians, llatinoamericans, etc.) encara no han après a conèixer com condueix Trump.