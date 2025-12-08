Raimon Obiols: L’apunt del dia/424 (Afirma António Costa)
Afirma António Costa
El president del Consell Europeu, António Costa, ha carregat aquest matí contra el recent document d’estratègia de seguretat nacional de l’Administració Trump. Ho ha fet en una intervenció a l’Institut Jacques Delors, a París.
Referint-se a l’objectiu donar suport a les formacions polítiques ultres i euroescèptiques, a les quals el document denomina “forces patriòtiques”, Costa ha dit que “no podem acceptar aquesta amenaça d’interferència en la vida política d’Europa. Els EUA no poden substituir els ciutadans europeus a l’hora d’escollir quins són els bons partits i els dolents”.
“Els aliats no interfereixen en la vida política ni en les decisions polítiques dels seus socis, respecten la seva sobirania”, ha assenyalat.
Alguns dirigents europeus (els ministres d’Exteriors de França, Jean-Noël Barrot, i de Polònia, Radoslaw Sikorski, o l’exprimer ministre italià Enrico Letta) ja havien respost als atacs de Washington, però la intervenció de Costa és, de moment, la més clara i significativa: “Ara ja és clar. Els discursos del vicepresident Vance a Munic i els nombrosos tuits del president Trump s’han convertit oficialment en la doctrina dels EUA. I, per tant, hem d’actuar en conseqüència”, ha dit.
Costa ha fet una crida a impulsar el mercat únic i a donar respostes a les preocupacions de la ciutadania europea, com la manca d’habitatge assequible. També ha dit que la Unió ha d’accelerar el pas per fer-se càrrec de la seva pròpia seguretat: “El que està passant també té conseqüències per a la nostra seguretat i per al correcte funcionament de les nostres forces armades”.
Ha marcat diferències entre les posicions dels EUA i de la UE: “Ja sabem que Europa i els Estats Units no comparteixen la mateixa visió de l’ordre internacional. A Europa continuem sent defensors del multilateralisme, creiem en un ordre internacional basat en normes, creiem en la ciència, creiem en la llibertat científica i no ignorem desafiaments globals com el canvi climàtic. Els EUA ja no creuen en el multilateralisme, ni tan sols en l’ordre internacional basat en regles, i consideren que el canvi climàtic és un engany (…) Tenim visions diferents del món”.
Finalment, ha posat el dit a la llaga en un punt cabdal: “Els Estats Units no poden substituir Europa en la seva visió de la llibertat d’expressió (…) La nostra història ens ha ensenyat que no hi ha llibertat d’expressió sense llibertat d’informació. I la llibertat d’informació requereix el màxim respecte pel pluralisme. I, per tant, no hi haurà llibertat d’informació si algú té el monopoli del programari. No hi haurà llibertat d’expressió si es sacrifica la llibertat d’informació dels ciutadans per defensar els oligarques tecnològics dels Estats Units.”