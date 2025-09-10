Raimon Obiols: L’apunt del dia/412 (Un comentari per a l’11 de setembre)
Un comentari per a l’11 de setembre
Manuel Guerrero, comentant al diari Ara la recent publicació del llibre La Rosa de ningú, de Paul Celan, citava un vers que sobresalta del poeta alemany:
Il·legibilitat d’aquest
Món. Tot doble».
La interpretació d’aquest vers no és fàcil. Sembla al·ludir a la nostra impossibilitat de llegir el món, i al fet que tota temptativa d’interpretar-lo, sobretot si és pretensiosa, cau inevitablement en la duplicitat.
Això m’ha portat, en portes de l’11 de setembre d’enguany, a una reflexió, amb un punt de filosofia barata, que voldria compartir (no és llarga).
A la il·legibilitat del món cal afegir-hi la inelegibilitat de la nostra condició en el món. Ni hem triat néixer, ni escollim el lloc, ni el moment, ni les circumstàncies en què naixem i vivim. «Som llançats al món», deia Heidegger.
En aquestes circumstàncies, crec que no tenim extraordinaris motius de queixa. Més aviat al contrari: si fem mentalment un Grand Tour imaginari pel Mediterrani, de port a port (de Marsella a Nàpols, d’Alger a Atenes, d’Estambul a Haifa, de Beirut a El Caire), em sembla que es pot dir és que no som ni millors ni pitjors que ningú, però que Catalunya, malgrat que els problemes no hi manquen, en comparació no està gens malament.
Això no és, que consti, una invitació al cofoisme o a la resignació. És una crida a evitar la hipocondria, i una exhortació a no deixar-nos dominar per la tendència a la mala llet intolerant i tòxica, potencialment violenta, dels nacionalpopulismes que avui fan estralls explotant les frustracions (1).
P. S.- Paul Celan, poeta, jueu, supervivent de l’Holocaust, deia que un poema «pot ser un missatge dins d’una ampolla que s’envia amb la convicció —no sempre gaire esperançada, certament— que en qualsevol lloc i en qualsevol moment pugui ser arrossegat fins a la riba, tal vegada la riba del cor».
__________________________
(1) Vaig referir-me a aquest fenomen i a la seva possible repercussió en el futur de la llengua i de la cultura catalanes en un apunt: Deslligar la llengua).