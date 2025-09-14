Raimon Obiols/ L’apunt del día/413 (El retorn de la violència)
“M’agrada l’olor de les deportacions al matí”, va piular fe uns dies Trump a la seva xarxa social. Ho comenta avui Jordi Amat en un article fantàstic a El País. La frase evoca el “M’agrada l’olor del napalm al matí” del tinent coronel Kilgore, un dels personatges del film Apocalypse Now.
Torna la violència. O, més exactament: tornen l’espectacle i l’elogi de la violència, la fascinació per la violència. Ho veiem permanentment a les imatges de les televisions i als comentaris a les xarxes. Després de l’assassinat de Charlie Kirk, l’instant del qual hem presenciat en bucle innombrables vegades, Elon Musk va escriure a X que “si no ens deixen en pau, aleshores la nostra opció és lluitar o morir“, i Steve Bannon va declarar que “ estem en guerra en aquest país. Ho estem“. Trump va ser també amenaçador: “Tenim llunàtics d’esquerra radical per aquí, i els hi hem de donar una pallissa (to beat the hell out of them)”.
Alguns, per caracteritzar la nostra situació actual, tornen a parlar de «descivilització», un terme procedeix de Norbert Elias. La trajectòria d’aquest sociòleg alemanyés és molt significativa. Dedicà anys de la seva joventut a una obra, El procés de la civilització, que publicà a Suïssa el 1939, on caracteritzava la història de les societats occidentals com un llarg procés de pacificació progressiva, de contenció de la violència, fruit d’un conjunt de factors materials i culturals que a llarg termini anaven pacificant lentament el comportament dels humans, induïts gradualment a l’autocontrol.
Norbert Elias, que era jueu, va haver de fugir d’Alemanya el 1933 i anà a raure a Anglaterra, on treballà a la London School of Economics. Els seus pares el visitaren a Londres el 1938, i ell els comminà insistentment a no tornar a Alemanya. El seu pare li va dir: «Què em poden fer? No he fet mai mal a ningú, no he infringit mai cap llei a la meva vida» (Elias comentà després: «Era un alemany»). Tornaren a Alemanya, i l’un morí a Breslau, el 1940, i l’altra a Treblinka, un any després. A la postguerra, Elias va escriure un llibre, Estudi sobre els alemanys, per mirar d’explicar-se i explicar el procés de “descivilització” produit a l’Alemanya hitleriana.
Simplificant al màxim, es podria dir que la recerca de Norbert Elias fou d’anada i de tornada, o de pujada i baixada. Primer estudià el procés de civilització com a refinament progressiu dels comportaments, emocions i relacions socials, a través de l’augment de l’autocontrol individual i de la pacificació social. Després estudià un cas d’evolució en sentit contrari: un procés de descivilització, de retorn a la barbàrie.
Norbert Elias considerava que el procés de civilització, que transforma específicament el comportament humà, era un desenvolupament ininterromput des de la baixa edat mitjana fins al seu temps, però no el considerava lineal ni teleològic. No avança necessàriament en una direcció única de progrés constant. Poden aparèixer processos de descivilització, i els processos civilitzadors, descivilitzadors i recivilitzadors poden coexistir i entrellaçar-se.
En aquest sentit, insistia molt en la distinció entre civilització i cultura. La gent de cultura pot ser molt violenta, molt «descivilitzada».
El punt de partida del procés gradual de contenció de la violència que Elias estudià era la societat medieval (on «el pillatge, la lluita, la caça de l’home i de la bèstia pertanyien de manera immediata a les necessitats vitals»). Per tal de caracteritzar la relació de la cultura i la violència en aquella època, va comentar un sirventès provençal del segle XII:
«”Us asseguro”, es diu en un himne de guerra atribuït al trobador Bertran de Born, “que no tinc ganes de menjar, de beure ni de dormir mentre no sento cridar: “A ells!” des dels dos costats, mentre no sento renillar els cavalls sense cavaller sota els arbres, i mentre no sento cridar: Ajuda! Ajuda!; mentre no veig caure als fossats els grans i els petits rodolant per l’herba, i mentre no veig els morts travessats per la fusta de les llances ornades amb oriflames”.»
La fascinació estètica d’alguns intel·lectuals per la violència, que ve de lluny, és un perill temible, perquè sol tenir conseqüències. A Ezra Pound, xantre del feixisme, aquell sirventès de Bertran de Born li encantava: el reproduí als seus Cantos, traduït a l’anglès: «I tell you that I find no such savor in eating butter and sleeping, as when I hear cried “On them!” and from both sides hear horses neighing through their head-guards, and hear shouted “To aid! To aid!” and see the dead with lance truncheons, the pennants still on them, piercing their sides.»
P. S.- En occità, el text diu així: «E·us dic qe tant no m’a sabor/ Manjar ni beure ni dormir / Cuma qand auch cridar: “A lor!” / D’ambas las partz et auch bruïr / Cavals voitz per l’ombratge, / Et auch cridar, “Aidatz! Aidatz!” / E vei cazer per los fossatz / Paucs e grans per l’erbatge / E vei los mortz qe pels costatz / Ant los tronchos ab los cendatz».
En català podria sonar així: «I us diré que res no em fa tant de goig/ ni menjar ni beure ni dormir, / com quan sento cridar: “A ells, a ells!”, / i dels dos costats escolto el renou / dels cavalls renillant descavalcats sota els arbres / i sento cridar: “Ajuda! Ajuda!”, /i els veig caure als fossats, / grans i petits, damunt l’herbei; / i veig els morts, que pels costats / el troncs tenen clavats per llances i estendards.»).