EspanyaL’apunt del diaPortada

Raimon Obiols: L’apunt del dia/410 (El nivell del PP)

Photo of Nou Cicle Nou Cicle Send an email Fa 21 hores
0 203 1 minut de lectura

El baròmetre de setembre de 40dB per a El País (fet entre el 29 d’agost i l’1 de setembre) permet veure l’evolució de les intencions de vot a l’inici del curs polític.

Si ara se celebressin eleccions, el PP continuaria sent la força més votada (27% del vot estimat) però retrocedeix 2,7 punts des del passat juliol. El PSOE es mantindria al 24%.

La reculada del PP ve explicada sobretot perquè 1,4 milions dels seus votants del del 23J ara votarien a Vox, que incrementa el seu resultat en 5 punts, i podria arribar al 20% del vot. Però hi ha una altra raó: al PP hi ha una baixada de nivell molt visible.

Una cosa alimenta l’altra, i viceversa. El descens de la intenció de vot al PP fa baixar el nivell del PP, i el descens del nivell del PP fa baixar la intenció de vot al PP.

Entre la fruita i les fosses s’han ficat en un bon embolic.

Photo of Nou Cicle Nou Cicle Send an email Fa 21 hores
0 203 1 minut de lectura

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Security Code:

Entrades relacionades

Raimon Obiols: L’apunt del dia/409 (L’«aspra veritat» de David Uclès)

Fa 3 dies

Jordi Font: Fèlix Martí, home a l’ombra

Fa 4 dies

Raimon Obiols: L’apunt del dia/408 (Flotilles i covardies)

Fa 5 dies

Raimon Obiols: L’apunt del dia/407 (Feixisme, manifestos i contramanifestos)

Fa 6 dies
Back to top button