Raimon Obiols: L’apunt del dia/410 (El nivell del PP)
El baròmetre de setembre de 40dB per a El País (fet entre el 29 d’agost i l’1 de setembre) permet veure l’evolució de les intencions de vot a l’inici del curs polític.
Si ara se celebressin eleccions, el PP continuaria sent la força més votada (27% del vot estimat) però retrocedeix 2,7 punts des del passat juliol. El PSOE es mantindria al 24%.
La reculada del PP ve explicada sobretot perquè 1,4 milions dels seus votants del del 23J ara votarien a Vox, que incrementa el seu resultat en 5 punts, i podria arribar al 20% del vot. Però hi ha una altra raó: al PP hi ha una baixada de nivell molt visible.
Una cosa alimenta l’altra, i viceversa. El descens de la intenció de vot al PP fa baixar el nivell del PP, i el descens del nivell del PP fa baixar la intenció de vot al PP.
Entre la fruita i les fosses s’han ficat en un bon embolic.