Raimon Obiols: L’apunt del dia/404 (La foto de Washington)
La foto de Washington
Diuen que una imatge val més que mil paraules. Aquesta foto d’abans d’ahir al Despatx Oval, potser en val més. Va ser subministrada oficialment per la Casa Blanca, però els mitjans europeus l’han reproduït poc, potser per càlcul, potser per pudor. És de la visita dels set líders europeus que anaren a fer costat a Zelenski, preocupats per la recent trobada Putin–Trump a Alaska, i pel record de la última allisada del president nord-americà al líder ucraïnès.
A la foto, que passarà a enriquir la ja abundant iconografia trumpiana, hi és tot, o gairebé tot. S’hi pot veure l’esgroguissada decoració trumpista a la Casa Blanca (la profusió embafadora de banderes i motllures de purpurina daurada). S’hi veu Trump assegut a la trona, amb Lincoln a un costat, Franklin a l’altre, i Reagan al fons. S’hi veuen els set europeus arrenglerats al seu davant, escoltant les seves paraules com alumnes aplicats i en silenci.
Tot apareix tan escenogràficament i tan estratègicament premeditat, tot es mostra tan minuciosament professional, que voldries que aquesta professionalitat no es reduís a l’espectacle, al «reality show», sinó que l’ofici s’apliqués també a la política i a la diplomàcia; que servís per acabar la guerra, per aconseguir la pau. Desitjaria equivocar-me, però em temo que no és el cas.
Sobre el contingut de les reunions, comença a aparèixer l’esquema general i imprecís d’aproximació a un possible acord. Ucraïna cediria territoris a Rússia, i els EUA i Europa donarien garanties de seguretat a Ucraïna. De moment, no hi ha indicacions de quins territoris es cedirien, ni de quines garanties de seguretat s’acordarien. Em sembla que això va per llarg.
Tot això seria molt més potable si hi hagués un alto el foc en perspectiva. Però aquest objectiu ha desaparegut de l’agenda. Trump, segons la cadena ABC, ha dit que li agrada «el concepte d’un alto el foc per una raó, perquè es deixaria de matar gent immediatament, però no crec que es necessiti un alto el foc. Sé que podria ser bo tenir-lo, però també puc entendre estratègicament, que ara, bé, ja sabeu, un país o l’altre no ho voldria». Es refereix, esclar, a Putin. Un professional.