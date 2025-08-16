Raimon Obiols: L’apunt del día/403 (A Alaska, d’home a home)
A Alaska, d’home a home
Trump ha rebut Putin amb una llarga catifa vermella a la base militar d’ Anchorage. Després s’hi ha reunit durant dues hores i mitja, segons deia per buscar un alto el foc en la guerra entre Rússia i Ucraïna. Però tot i que a la roda de premsa posterior (sense preguntes) Putin ha esmentat un possible «acord» i Trump ha dit que s’havien fet «grans progressos», no s’ha esmentat cap alto el foc.
A Truth Social, Trump ho ha justificat dient que «tothom sap que la millor manera d’acabar amb l’horrible guerra entre Rússia i Ucraïna és anar directament a un Acord de Pau, que posaria fi a la guerra, i no a un simple Acord d’Alto el Foc, que sovint no es manté». En una entrevista, ahir, havia dit que no marxaria content de la reunió «sense algun tipus d’acord d’alto el foc». Qui no es consola és perquè no vol.
Parlant amb un periodista de Fox News, Trump ha carregat els neulers d’un no acord a Zelenski i els europeus: «Crec que ara es pot arribar a un tracte. Realment depèn del president Zelenski aconseguir-ho. I també diria que les nacions europees s’han d’implicar una mica, però depèn del president Zelenski. Ha de fer un tracte, sí. Mira, Rússia és una potència molt gran, i ells no ho són».
De retorn a Washington (sis hores de vol) Trump ha parlat per telèfon amb Zelenski i amb alguns dirigents de l’OTAN. Quan li han preguntat quin ha estat el seu consell a l’ucraïnès quan ha parlat amb ell, Trump ha estat contundent: «Make the deal» («Fes un tracte»).
Francesc Peirón, l’enviat de La Vanguardia, parla de «gran decepció». Potser sí. Putin sembla que no afluixa en les seves demandes inicials: que Ucraïna cedeix Crimea i quatre regions orientals del país a Rússia, no s’incorpori a l’OTAN, adopti una posició de neutralitat i limiti el seu exèrcit. O potser no. Zelenski ha anunciat que el dilluns es reunirà amb Trump a la Casa Blanca. Potser hi ha moviment. Potser encara hi haurà sorpreses.
No ho creu Lluís Bassets, que a El País es mostra dur i pessimista: «La cimera passarà a la història, certament, però no com esperava la Casa Blanca trumpista. Quedarà registrada als anals com el naufragi de la diplomàcia amateur que l’amiguisme corrupte de Trump ha instal·lat al Govern, després de destrossar les millors institucions i els professionals més brillants amb què hagi comptat un país democràtic per gestionar les seves relacions exteriors. Tenia davant una altra institució excel·lent, disciplinada i eficaç, forjada en la professionalitat dels serveis secrets i militars soviètics i de l’agitprop estalinista, que sap explotar la vanitat, la cobdícia i la corrupció del trumpisme i ho ha fet una vegada més a consciència en els preparatius de la trobada d’Alaska»».