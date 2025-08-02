Raimon Obiols: L’apunt del dia/398 (Trump fent-se el boig)
2 d’agost de 2025
La “teoría del boig”
Ahir Trump anuncià que havia ordenat que dos submarins nuclears s’apropessin a les costes de Rússia, com a gest de resposta a unes declaracions del vice-president del Consell de Seguretat i antic president de Rússia, Dimitri Medvédev, “per si aquestes declaracions insensates i incendiàries són una mica més que simples paraules». També ahir va ordenar al seu equip que despatxi “immediatament” la comissionada d’Estadístiques Laborals, Erika McEntarfer, perquè no li van agradar els mals números sobre creació d’ocupació del mes passat.
S’ha tornat a parlar, a propòsit d’aquestes notícies, de la “teoria del boig” ( “Madman Theory”) que s’aplica al mètode que utilitza Donald Trump, consistint a dir i fer coses desmesurades per semblar imprevisible i perillós, i aconseguir així que tant adversaris com partidaris o aliats pensin que “aquest ximple és capaç de qualsevol cosa!”.
Trump pretén que , d’una banda, els adversaris i els enemics, acoquinats, facin concessions per tal d’evitar una confrontaciónirracional; i, de l’altra, que el seu propi camp es mantinguin totalment submís. L’objectiu és que uns i altres temin, en cada moment, una decisió extrema, desproporcionada, brutal.
Utilitzant de manera constant aquesta manera de procedir, Trump obté avantatges manifestos. És un mètode que a curt termini pot proporcionar bons resultats (Maquiavel deia que “és intel·ligent semblar boig en el moment oportú“). Els problemes venen després, si se n’abusa.
Si les amenaces es repeteixen constantment, sense que en general hi hagi conseqüències, la credibilitat va minvant i pot desaparèixer. Si Trump es fa el boig a mitges el poden prendre pel pito del sereno. Això és molt perillós: pot acabar produint decisions totalment irracionals, demencials, definitivament paranoiques.
D’altra banda, encara que no s’arribi a la catàstrofe, el mètode té una entropia brutal : els guanys immediats no compensen ni de bon tros les pèrdues i perjudicis posteriors, que van creixent. Això fa que, en un panorama molt incert, hi hagi una previsió segura: Trump acabarà malament.
P.S.- “Pas mal!”, piula Núria Ribó comentant l’acomiadament d’Erika McEntarfer, “així tindrà una aturada més”. I a La Vanguardia comenten: “Trump obre la ruta per tenir dades al seu gust ”.