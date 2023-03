Raimon Obiols: L’apunt del dia/35 (Alerta de ressentiment)

Alerta de ressentiment

22 de febrer de 2023

Quan es van complir cinc anys de l’1-O del 2017, Sergi Picazo tornà a publicar un interessant article seu, del 21 de setembre de 2017. Hi deia que “Catalunya és, de fet, un país de rebel·lions, bullangues, revoltes, vagues i aixecaments. Revoltar-se és segurament l’autèntic fet diferencial català”. Tal com van les coses, correm el risc d’un altre «fet diferencial»: la mala maror («Malestar, discòrdia, mal humor, entre dues o més persones», DIEC2), o el ressentiment («Disgust, irritació, que hom sent per una ofensa, una burla, un engany).

On la mala maror s’apropa més al ressentiment és en els espais de l’independentisme. D’aquest risc ja n’alertaren fa temps independentistes com Salvador Cardús («Estic convençut que el més gran obstacle per a la independència podria no ser tant la divisió partidista com el clima de ressentiment que es va covant al seu interior») o Andreu Pujol Mas, que, parlant d’alguns llibres de dirigentes del Procés, alertava contra la «literatura del ressentiment». Ara, amb la ruptura entre ERC i JxC, el to de les discussions encara s’ha crispat més, augmenten les acusacions de «traició», i es multipliquen les divisions (la darrera: la del passat cap de setmana a l’ANC).

El ressentiment es percep també nítidament a les trinxeres de l’altre costat, en l’estratègia política i judicial de les dretes, i en les declaracions d’exponents de l’(ex) espai de Ciutadans, que segueixen da-li que da-li (1).

Quan el ressentiment s’instal·la llargament en la vida dels pobles, els efectes solen ser horrorosos. Pierre Bourdieu deia que “el ressentiment és una revolta submisa”: si és perllonga, pot sobrevenir el desastre. Es podría fer una historia de les guerres d’Europa (les «nostres guerres civils», diu Étienne Balibar), en clau de ressentiments perllongats de signe antagònic. A França, per la derrota de 1871 i la pèrdua d’Alsàcia-Lorena; a Alemanya, per les penalitats del Tractat de Versalles que propulsaren l’ascens de Hitler; a Itàlia, per la denúncia de la «vittoria mutilata» que impulsà el feixisme, etc.

Molts analistes interpreten la guerra d’Ucraïna en clau de confusió i xoc de ressentiments entrecreuats. Una interpretació semblant es dóna també per explicar l’ascens dels nacionalpopulismes actuals, que sovint no es limiten a explotar ressentiments presents sinó que n’exciten de ben remots (a Budapest, Viktor Orbán ha fet erigir un monument contra el Tractat del Trianon de fa més de cent anys) (2).

Max Scheler deia que la clau per entendre la dinàmica del ressentiment és la rumiació: és quelcom que es mastega i es torna a mastegar, i que pren l’agror característica d’un aliment mastegat fins a la fatiga: «Aquesta rumiació, aquesta reviviscència contínua del sentiment, és molt diferent del pur record del sentiment i de les circumstàncies que el van originar. És una reviviscència de l’emoció mateixa, un re-sentiment».

La filòsofa Cynthia Fleury, que ha escrit un llibre sobre el ressentiment (2), diu que «una cosa és definir-se temporalment com a víctima, i una altra ben diferent és consolidar una identitat exclusivament a partir d’aquest fet». En aquest cas, el ressentiment esdevé un «deliri victimista» que «va rosegant, que va corsecant, fins que la compensació es va fent, amb cada nou impuls, més impossible, i la necessitat de reparació més insaciable». Diu també que el ressentiment de llarga durada té un substrat equívoc i inquietant: és un llarg camí d’amargor «que valida una certa forma de gaudi».

(1) «A veces, se dice: «Es que los catalanes son muy trabajadores». Saben hacer trabajar a los demás. Pero ellos trabajar, trabajan lo mínimo (…) Les gusta obedecer, aunque quemen calles. Aunque quemen Barcelona, lo hacen obedeciendo las órdenes que les dan», Félix de Azúa a The Objective, gener de 2023; «Cataluña es un lugar donde la democracia casi no existe», Albert Boadella a Crònica Global, febrer de 2023.

(2) El”Monument de la unitat nacional“, que condueix els visitants, per una llarga rampa, fins a la plaça del Parlament, s’inaugurà el 4 de juny de 2020. A les parets hi han gravats en pedra els noms de totes les localitats que pertanyien a Hongría el 1913, i que va perdre en el Tractat del Trianon.

(3) Cynthia Fleury, Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment.