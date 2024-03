Raimon Obiols: L’apunt del dia/333 (Rússia: Socialistes contra la guerra)

Rússia: Socialistes contra la guerra

5 de març de 2024

Ahir va fer exactament dos anys que a Rússia la coalició «Socialistes contra la Guerra» va publicar un manifest al digital Rabkor (Рабкор), fundat el 2008 per Boris Kagarlitsky, que ha estat condemnat a cinc anys de presó el passat 13 de febrer, tres dies abans de la mort d’Alexei Navalni.



M’ha semblat interessant traduir el manifest, d’una edició francesa. És un text que es manté actual:

El govern rus ha traït les seves promeses de pau i estabilitat, arrossegant el país a la guerra i a la catàstrofe econòmica.

Com totes les guerres de la història, aquesta ens divideix a tots en dos pols: a favor i en contra. La propaganda del Kremlin intenta convèncer-nos que la nació està unida darrere del govern, i que són els lamentables renegats, els liberals pro-occidentals i els mercenaris enemics els únics demanen la pau. Això és una mentida insostenible. Aquesta vegada, els vells del Kremlin es troben en minoria. La majoria dels russos, fins i tot els que encara confien en el govern rus, no volen una guerra fratricida,. Tanquen els ulls com poden per no veure com el món dibuixat pels propagandistes russos es desintegra davant d’ells. Molts esperen encara que aquesta no sigui una guerra, i menys encara una guerra agressiva, sinó una “operació especial” destinada a “alliberar” el poble ucraïnès. Les terribles imatges dels bombardejos i el brutal bombardeig de ciutats aviat destruiran aquests mites. I, aleshores, fins i tot els votants més lleials de Vladimir Putin diran: no vam donar el nostre consentiment a aquesta guerra injusta!

Ja avui, desenes de milions de persones a tot el país han expressat el seu horror i disgust per les accions de l’administració de Putin. Es tracta de persones de diferents posicions. La majoria, contràriament al que afirmen els propagandistes, no són liberals. Entre ells, trobem un gran nombre de persones d’esquerres, socialistes o comunistes. I, per descomptat, aquestes persones —la majoria del nostre poble— són autèntics patriotes.

Ens diuen que els opositors a aquesta guerra són hipòcrites, que no estan en contra de la guerra sinó a favor d’Occident. És mentida. Mai hem estat partidaris dels Estats Units i de les seves polítiques imperialistes. Quan les tropes ucraïneses van bombardejar Donetsk i Luhansk (1) no vam callar. Tampoc callarem ara, quan Khàrkiv, Kíev i Odessa estan sent bombardejades per ordre de Putin i la seva camarilla. Hi ha moltes raons per lluitar contra la guerra. Per a nosaltres, defensors de la justícia social, la igualtat i la llibertat, aquestes són especialment importants:

Es tracta d’una invasió injusta. No hi ha cap amenaça per a l’estat rus que justifiqui enviar els nostres soldats a matar i morir. No “alliberen” ningú. No ajuden a cap moviment popular. No són més que un exèrcit regular que derroca pacífiques ciutats d’Ucraïna per ordre d’un grapat de multimilionaris que somien amb mantenir el seu control de Rússia per sempre.

Aquesta guerra produeix desastres incalculables per als nostres pobles. Els ucraïnesos i els russos la paguen amb la seva sang. Molt després que la pols hagi caigut, la pobresa, la inflació i l’atur afectaran a tothom. No seran els oligarques i els buròcrates els qui pagaran la factura sinó els pobres ensenyants, treballadors, jubilats i aturats. Molts de nosaltres no tindrem els mitjans d’alimentar els nostres fills.

Aquesta guerra convertirà Ucraïna en runa i Rússia en presó. Els mitjans de l’oposició ja han estat tancats. Es posa gent a la presó per compartir octavetes, fer piquets innòcus i fins i tot per publicar missatges a les xarxes socials. Aviat, els russos només tindran una opció: presó o embrigadament. La guerra produeix dictadures com les generacions actuals mai havien vist.

Aquesta guerra multiplica riscos i amenaces per al nostre país. Fins i tot els ucraïnesos que fa una setmana simpatitzaven amb Rússia s’uneixen ara a la milícia per lluitar contra les nostres tropes. Amb la seva agressió, Putin soscava les crítiques als crims dels nacionalistes ucraïnesos i a les intrigues dels falcons dels EUA i de l’OTAN. Putin els hi ha donat les justificacions per instal·lar nous míssils i bases militars al llarg de les nostres fronteres.

Finalment, lluitar per la pau és el deure patriòtic de cada rus. No només perquè som els guardians de la memòria de la pitjor guerra de la història [al·lusió a 1939–1945], sinó també perquè la guerra actual amenaça la integritat i l’existència mateixa de Rússia.

Putin tracta de vincular el seu propi destí amb el destí del nostre país. Si ho aconsegueix, la seva inevitable derrota serà la de tota la nació. Aleshores ens podríem enfrontar al destí de l’Alemanya de la postguerra: ocupació, divisió territorial, culte a la culpabilitat col·lectiva.

Només hi ha una manera d’evitar aquestes catàstrofes: nosaltres mateixos, homes i dones de Rússia, hem d’aturar aquesta guerra. Aquest país ens pertany a nosaltres i no a un grapat de vells, amb els seus palaus i els seus iots. És hora de recuperar-lo. Els nostres enemics no són a Kíev i Odessa, sinó a Moscou. És hora de treure’ls. La guerra no és Rússia. La guerra és Putin i el seu govern. És per això que nosaltres, socialistes i comunistes russos, estem en contra d’aquesta guerra criminal. Volem aturar-la per salvar Rússia.

No a la intervenció!

No a la dictadura!

No a la pobresa!

ciutats situades en territori ucraïnès i que els moviments separatistes van constituïr com a capitals de les epònimes “Repúbliques Populars” des de l’any 2014.

