Raimon Obiols: L’apunt del dia/315 (El PP, sota les pedres)

El PP, sota les pedres

15 de gener de 2023

De moment ahir van passar tot el dia sota les pedres. El PP va desconvocar la roda de premsa que fa els dilluns, després de la reunió del seu Comitè de Direcció. És elemental relacionar-ho amb la publicaci d’una primera entrega dels resultats d’una investigació conjunta de La Vanguardia i elDiario.es.

Des de 2012, el govern de Mariano Rajoy va posar en marxa actuacions il·legals per tal d’obstruir i encobrir casos de corrupció que afectaven al PP («cas Kitchen» i altres), així com operacions contra els partits processistes («operació Catalunya») i contra Podemos («cas Tàndem»). Ho sabíem, i també sabíem que és ridículament inversemblant que Mariano Rajoy i Dolores de Cospedal ho desconeguéssin, com han afirmat, imperturbables, en diverses ocasions.

Però ara l’abundant documentació que han començat a publicar La Vanguardia i eldiario.es certifica i agreuja aquest escàndol que ja era de domini públic. Les noves revelacions són aclaparadores i apunten directament a Mariano Rajoy. «Segons fonts involucrades en els fets», diu La Vanguardia, «el ministre Fernández Díaz va remetre bona part d’aquests documents, en sobres tancats i a través dels escortes, al president del govern».

«El material que anirem divulgant en els propers dies», ha escrit el director de La Vanguardia, Jordi Juan, «confirma que les pràctiques realitzades al Ministeri de l’Interior no van ser unes actuacions individualitzades i desnortades, sinó que van ser ben coordinades per una autoritat política superior per migrar els fins que es buscaven contra dirigents independentistes i també –aquesta potser és una de les novetats d’aquesta investigació– contra altres rivals polítics que no ho eren».

Crec que no m’enganyo si penso que uns quants polítics i experts del PP deuen haver passat la nit en blanc, treballant amb urgència les meninges per tal de trobar escapatòries argumentals i recursos retòrics que minimitzin els costos elevats de l’escàndol. I que tampoc m’enganyo si faig la previsió que recomanaran un silenci sepulcral sobre l’assumpte als dirigents del PP (dels d’aquella època i dels actuals.

En el cas remotíssim que es decidissin a donar alguna explicació, invocaran motius patriòtics, d’emergència nacional. Estant «España en manos de Frankenstein» (com titula Fernández Díaz el seu article d’avui a La Razón) tot és permès per rescatar-la.

P.S.– Jordi Amat, a X-Twitter, ha comentat: «En realitat l’amnistia la necessitaran Fernández Díaz i M. Rajoy».