Raimon Obiols: L’apunt del dia/310 (Si desaparegués la premsa)

Si desaparegués la premsa

28 de desembre de 2023

Ahir, el diari The New York Times, que és un dels més llegits del món, va presentar una demanda federal, en un tribunal de Manhattan, contra Microsoft i OpenAI, per infracció de drets d’autor.

El diari denuncia que a través del ChatGPT d‘OpenAI i del Bing Chat (ara Copilot) de Microsoft, els acusats han intentat «aprofitar-se de l’enorme inversió del “Times” en periodisme», mitjançant «models d’aprenentatge massiu que s’han construit copiant i utilitzant milions d’articles del “Times” amb drets d’autor».

«Com s’explica en la demanda», va declarar una portaveu del diari, «Microsoft i OpenAI han utilitzat el nostre treball per a desenvolupar i comercialitzar els seus productes d’intel·ligència artificial generativa sense el permís del “Times”».

El diari estima en «milers de milions de dòlars els danys i perjudicis legals i reals». «És la feina de milers de periodistes, que costa centenars de milions de dòlars a l’any“, diu la denúncia, que cita diversos exemples en què ChatGPT dóna els seus articles de manera pràcticament textual. També assenyala la querella que articles atribuïts al Times de vegades contenen elements que no són a l’article font (esmenta el cas de respostes a preguntes relacionades amb l’alimentació per lluitar contra les malalties cardiovasculars).

La querella del New York Times és la primera en què una gran empresa de mitjans denuncia OpenAI i Microsoft, i obre un nou front de la batalla legal sobre l’ús no autoritzat d’obres publicades per entrenar tecnologies d’IA. El diari explica que ha intentat negociar amb les dues empreses per «rebre una compensació adequada», però sense èxit. En canvi, altres mitjans de comunicació (Associated Press i el grup alemany Axel Springer) han aconseguit acords.

A més de la denúncia per violació del copyright, el diari planteja en la seva demanda (que es pot llegir aquí en PDF) un altre punt inquietant i de gran interès. Planteja el risc que els resultats de la IA generativa, en competència directa amb els mitjans de comunicació, puguin arribar a substituïr els articles periodístics. Però tenint en compte que la IA s’alimenta dels diaris, si aquests perden periodistes (i, per tant, publiquen menys notícies), o simplement ha de tancar, quina informació podria generar la IA?

L’argumentació dels advocats del diari pot semblar duta al límit, distòpica. Però de fet planteja un risc ben real: la progresiva pèrdua de qualitat i veritat de la premsa, sotmesa a a la necessitat d’adaptar-se a una dura competició desregulada.

«Si el “Times” i altres capçaleres ja no poden produir i protegir el periodisme independent», diu la demanda, «es crearà un buit que cap ordinador ni cap intel·ligència artificial podrà omplir. Amb menys periodisme, els costos per a la societat serien immensos».

És el nostre dret ciutadà a ser informats allò que pot estar en perill.