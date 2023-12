Raimon Obiols: L’apunt del dia/304 (Boris Kagarlitsky ha estat alliberat)

Boris Kagarlitsky ha estat alliberat

19 de desembre de 2023



El passat 25 d’agost vaig comentar, en un apunt, l’empresonament que acabava de produir-se a Moscou de Boris Kagarlitsky, un dels principals referents de l’oposició d’esquerres a Putin i a la guerra d’Ucraïna. Vaig reproduir una carta seva, adreçada als seus amics, i vaig remetre a un web on es podia signar una petició exigint la seva llibertat.

Ara ha arribat una bona notícia. El 12 de desembre Kagarlitsky ha estat alliberat, després de passar quatre mesos i escaig a la presó. El jutge de primera instància del procés que l’acusava de «justificació del terrorisme» ha refusat la demanda de la fiscalia (cinc anys i mig de presó) i li ha imposat una multa de 600.000 rubles (6.200 euros) i la prohibició durant dos anys d’administrar llocs web.

Kagarlitsky ha atribuït la sentència, inesperada i més benigna d’allò que és costum a la Rússia d’avui, a la seva visibilitat internacional i a les campanyes de solidaritat a Internet, que han aconseguit molts suports. També ha exhortat a no oblidar altres casos similars, que tenen menys eco o passen desapercebuts.

Molts observadors de la política russa han vist l’alliberament de Kagarlitsky com una conseqüència del recent anunci de la candidatura de Putin a una reelecció que es dona per descomptada. Diuen que aquesta anul·lació d’un cas evident d’abús de justícia s’inscriu en una operació d’imatge, amb mesures preventives de pacificació i «suavització».

Els impulsors de la campanya internacional amb Boris Kagarlitsky han publicat una declaració que diu: «Continuarem seguint el cas. Però el més important, volem recordar-vos dues coses. En primer lloc, que hi ha milers de presos polítics innocents a les presons russes que van ser arrestats per la seva posició contra la guerra o per estar en desacord amb les polítiques del Kremlin. En segon lloc, que la solidaritat funciona, guanya i dóna esperança».