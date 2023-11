Raimon Obiols: L’apunt del dia/276 (El «paper tornassol» de la democràcia al món)

El «paper tornassol» de la democràcia al món

5 de novembre de 2023

L’Institut Internacional per a la Democràcia i l’Assistència Electoral (IDEA) és una organització intergovernamental amb seu a Estocolm, amb el mandat exclusiu de donar suport i promoure la democràcia arreu del món. Va ser fundada el 1995, té actualment 34 estats membres, i publica cada any un informe sobre l’estat global de la democràcia. És un estudi país per país, basat en una sèrie de 17 indicadors, que van de les llibertats civils a la independència del poder judicial.

Fa uns dies han publicat l’informe d’enguany: The Global State of Democracy 2023 Report – The New Checks and Balances.

No dóna bones notícies. En prop de la meitat dels 173 països escrutats, almenys un dels indicadors clau ha reculat en el curs dels últims cinc anys. En la introducció es llegeix el següent: «L’estat global de la democràcia el 2023 és complex, fluid i desigual. A totes les regions del món, la democràcia ha continuat contraient-se, amb disminucions d’almenys un indicador de rendiment democràtic a la meitat dels països tractats a l’Informe (…) En resum, la democràcia continua amb problemes, estancada en el millor dels casos i en declivi en molts paisos».

És inquietant la imatge del «paper de tornassol», inclosa en l’informe, que mostra els avenços i retrocessos globals, any rere any, de 1980 a 2023. Els últims anys, malament.



En blau: més països avançant que retrocedint; en roig: més països retrocedint que avançant

