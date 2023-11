Raimon Obiols: L’apunt del dia/274 (Espanya, «sin tutelas ni tutías»)

Espanya, «sin tutelas ni tutías»

3 de novembre de 2023

La perspectiva d’un acord d’investidura ha creat un rebombori. Es multipliquen les declaracions truculentes. N’hem sentim de molt grosses, i més que en sentirem els propers dies. Aznar ha tornat a cridar a sometent: «Son tiempos dramáticos», «está en marcha una operación de desmantelamiento de nuestra Constitución, de destrucción de su legitimidad», es «un punto de no retorno», de «destrucción» de la Constitució, etc.



Ahir va dir que «Sánchez és un perill per a la democràcia constitucional espanyola“. Aznar intenta alarmar, una vegada més, cridant que Espanya està en perill, que el perill es diu Pedro Sánchez, i que la única esperança de salvació nacional és el PP.

El gener de 2019 Aznar ja va avisar, en una convenció del PP a Sevilla, sobre l’«amenaça existencial» que per a Espanya significava el govern presidit per Pedro Sánchez. En aquella ocasió va afegir que de deslliurar Espanya de aquella amenaça se n’encarregaria Pablo Casado: «No solo tenemos un gran presidente del PP, tenemos un gran líder, sin tutelas ni tutías».



Era Pablo Casado («Un líder como un castillo», va dir Aznar en aquella ocasió). De Casado ja no se’n parla. Qui sap on para. Ara, segons Aznar, la salvació d’Espanya ha de venir de les mans de Núñez Feijóo.

Les lúgubres profecies d’Aznar venen de lluny, han estat abundants i continuen, però no es compleixen. El 2007 veia «España bajo la ley islámica si hay una retirada de Afganistán». El 2020 deia que «Lo que viene desde el punto de vista económico y social es una situación extraordinariamente peligrosa». Quan es començà a parlar els indults dels presos del Procés, va dir que serien «el suicidio de la nación española», etc.

Espanya no es troba en estat d’«amenaça existencial», i no pel fet que el PP pugui ser la seva taula de salvació, sinó exactament per la raó contrària: perquè no necessita ni tuteles i «tuties».