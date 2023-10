Raimon Obiols: L’apunt del dia/258 (Els joves? Ni picapedrers ni saltimbanquis)

Els joves? Ni picapedrers ni saltimbanquis

17 d’octubre de 2023

Quan es demana a portaveus i dirigents del Procés què proposen de cara al futur, alguns, els més entestats, recorren a un ritual «Ho tornarem a fer»; però són pocs. La majoria sol servir-se del sintagma «Picar pedra». «El 2023 tothom està convidat a l’èpica de picar pedra. A qui no ho faci, li acabarà passant factura. Al temps.» acabava Joan J. Queralt un article, a El Nacional.cat, el 4 de gener. «Ara podríem picar pedra cinquanta anys més», deia l’escriptor i ex-diputat de la CUP Julià de Jódar, entrevistat el passat agost per Ot Bou a VilaWeb. I Picar pedra es titula un llibre que signen tres exponents d’ERC, Joan Puigcercós, Josep Huguet i Francesc Codina, editats i prologats per Àlvar Llobet. Es podrien esmentar més mostres.

S’entén què volen dir. Però em sembla que fan un mal ús del sintagma i, sobretot, que si volen convèncer a les noves generacions del post-Procés, no han escollit una expressió feliç.

Perquè, què vol dir, exactament, «picar pedra»? El DIEC2 en dóna una definició literal, que no expressa la idea que volen evocar els que solen utilitzar aquest grup de paraules: «Donar cops (a alguna cosa) amb un martell, una maça, un picó, etc.». Manca la interpretació metafòrica. Com a exemple d’ús al·legòric del sintagma, Rodamots reprodueix al seu web un fragment d’un article de Salvador Sostres al diari Avui del 20 de maig del 2006:

«Hem de superar el discurs que català és qui viu i treballa a Catalunya per dir que català és qui estima Catalunya i qui parla en català. Sense estat i sense exèrcit, Catalunya és només una qüestió d’actitud. Si això és una heroïcitat, necessitem aquests herois. Herois domèstics, del dia a dia, de picar pedra. Herois de la insistència. Vivim temps difícils, i estem entre fer el gran salt o desaparèixer. Són temps per a herois catalans, i volem les estrelles». L’article de Sostres era premonitori, no del seu salt de l’Avui a l’ABC, sinó, doblement, del gran salt al buit que significà el Procés, i de la crisi, crec que superable, del paradigma d’unitat civil que establí l’Assemblea de Catalunya («Som i serem un sol poble», «La llengua no ens dividirà»).

L’interessant Observatori de Neologia de la UPF subministra un comentari més just de «picar pedra»:

«El sintagma picar pedra descriu un dels càstigs més antics: ja a l’antic Egipte es documenta que s’enviava els criminals a camps de treballs forçats, un dels quals era el de dur a terme feines de gran duresa com l’explotació de minerals o picar pedra. Més recentment, a començaments del segle xix, al Regne Unit es van introduir els treballs forçats en substitució dels càstigs corporals, tot i que eren treballs molt intensos i durant moltes hores seguides, amb pocs descansos i molt curts. D’aquí es deriva el significat actual de picar pedra, que significa dur a terme tasques monòtones i avorrides durant molt de temps per intentar aconseguir algun resultat».

Aquesta no sembla la millor perspectiva a oferir a les noves generacions. El suport a l’independentisme s’ha desplomat entre els joves en els sis anys posteriors a l’1-O, segons el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). A l’octubre del 2017, el 52% de 18–34 anys es mostraven favorables a separar-se d’Espanya. A l’últim estudi, els joves sobiranistes queien 16 punts, fins al 36%. Avui, són la franja d’edat menys favorable a una secessió. No m’estranya, vistes les coses que han passat.

Ara bé: els adolescents i joves d’avui, què seràn, políticament parlant, quan siguin grans? Gran qüestió. En parlàvem fa pocs dies, en un restaurant portuguès de Brussel·les, amb Salvador Illa. Ell creu, com el president Tarradellas, que és dels governs municipals d’on sorgeixen les noves fornades de bons polítics (i em parlava, encantat, de l’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, que té 19 anys i és l’alcalde més jove d’Europa!).



Ho desitjo, amb esperança i molta curiositat (a la meva edat, els més joves són un gran misteri). Només una cosa em sembla bastant probable: els joves que es polititzin no voldran ser ni picapedrers ni malabaristes. Martí de Riquer, un savi infatigable que deixà una obra impressionant, deia que no havia tingut mai la sensació de treballar: «Treballar és picar pedra. No puc dir que he treballat perquè m’ho he passat molt bé fent la meva feina. És un altre concepte de treballar. Jo m’ho passo bé».

Aquesta és la mena de plantejament (ben lluny del «picar pedra») que caldria fer als més joves dels joves, si és que cal invitar-los, com crec que és imprescindible (vist l’estat del país i del món), a prendre partit i fer política.

P. S.- En seixanta-cinc anys d’activitat política, no he tingut mai la sensació d’efectuar un esforç penós, de fer un gran sacrifici. Alegries i disgustos, tots els que vulgueu; de decepcions, algunes. Però, per damunt de tot, el plaer de l’amistat política, del treball en grup, la satisfacció de compartir projectes, objectius i idees amb altres: la felicitat pública…