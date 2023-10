Raimon Obiols: L’apunt del dia/247 (Trump, mala pinta)

Trump, mala pinta

5 d’octubre de 2023

El dilluns passat, a les vuit del matí, Donald Trump va fer el recorregut des de la torre Trump als tribunals de Manhattan, enmig d’una gran expectació. L’acusen de cometre frau de manera repetida, inflant el valor de les seves propietats per enganyar els bancs i aconseguir millors condicions de préstec.



Com que és una causa civil, no tenia obligació d’assistir al judici, però va dir que hi anava per defensar la seva reputació com a empresari. Com que rep molta atenció mediàtica, més que fent un míting, ho aprofita.

Davant els periodistes, es va fer la víctima i va atacar els jutges i fiscals: «Tenim una fiscal corrupte, i tot està coordinat amb el Departament de Justícia des de Washington, perquè soc líder a les enquestes, 10 punts davant de Biden i 50 o 60 davant els altres republicans. En fi, entrarem i sentirem aquest jutge, que és un canalla.“

El dimarts, el jutge, Arthur Engoron, se’n va atipar. Al matí, Trump havia atacat a la secretaria judicial, Allison Greenfield, en un post a la seva xarxa social. “Els atacs personals a membres del tribunal són inacceptables, inadequats i no els toleraré sota cap circumstància», va dir el jutge, «i l’incompliment d’aquesta ordre donarà lloc a sancions greus“. El post va ser retirat al migdia.

Però el panorama és francament sinistre. Amb independència del que passi al tribunal de Manhattan, i potser gràcies a l’espectacle que propicia, als partidaris de Trump no els hi sembla importar si va cometre fraus milionaris, mentre cau la popularitat del president Biden. L’enquesta més recent, d’ABC News i el Washington Post, dóna deu punts d’avantatge a Trump sobre Biden pel que fa a les possibilitats de guanyar les eleccions de l’any que ve. Mentrestant, la caiguda de Kevin McCarthy com a president de la Cambra de Representants, provocada pels trumpistes, ha obert una crisi institucional inèdita. Això té mala pinta.