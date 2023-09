Raimon Obiols: L’apunt del dia/242 (No som algoritmes)

No som algoritmes

30 de setembre de 2023

Com que estic jubilat, passo bastantes estones mirant el mòbil o la tauleta. Al carrer, veig els joves que fan el mateix mentre caminen, i recordo amb nostàlgia que a la seva edat jo ho feia llegint el diari o un llibre. Tinc compte a X-Twitter, Facebook i Instagram, escolto música i veig vídeos a YouTube, i cada vegada veig més TV via Internet. No escolto podcasts ni ràdio però quan condueixo utilitzo Waze i Google Maps. La navegació GPS em sembla un colossal miracle tecnològic. Que un satèl·lit et localitzi i et guiï a tu, en persona i personalment, entre els 8.000 milions de persones que poblem la Terra, posa en quarentena el meu vell escepticisme sobre la viabilitat pràctica del Judici Universal.

Ens connectem cada vegada més, i ens connecten cada vegada més. Utilitzant aplicacions i registrant-nos en els serveis en línia, cedim informació personal sense saber amb certesa qui en farà us, i quin us se’n farà, a la llarga o a la curta.



Ens hauria d’inquietar, però en general no ens inquieta massa. Només comença a preocupar-nos quan, per exemple, rebem trucades de publicitat o promoció de gent que, tot i trucar des d’un país exòtic, sembla estar perfectament al corrent dels nostres interessos i preferències. Mirem aleshores de tranquil·litzar-nos, pensant que de nosaltres només saben coses superficials (el telèfon, l’edat, quins articles cerquem a Google o comprem on-line, quina música escoltem), i que mai no podran conèixer la nostra «vida interior», personal i intransferible.

Definir el concepte de «vida interior» no és fàcil. En un cert sentit, té a veure amb «com ens sentim», amb la nostra edat i condició, el funcionament de la nostra ment, l’estat del nostre cos. Més interiorment encara, és la nostra història personal, allò que ens han ensenyat i hem après, les experiències que hem viscut, els records i valors que per a nosaltres compten. Per sort, els algoritmes ho tenen molt dificil a l’hora de penetrar en aquest reialme, per molt que la intel·ligència artificial faci grans salts endavant.



Un cosmòleg britànic, John D. Barrow, va posar un exemple amb xifres, que impressiona: la probabilitat que un exèrcit de simis o una bateria d’ordinadors arribin a escriure aleatòriament un poema de Shakespeare (A Lover’s Complaint, una seqüència de 13.940 caràcters combinant les 26 lletres de l’alfabet anglès), és de 26 3940. Per fer-se una idea: el nombre d’àtoms existents en l’univers visible es calcula que és de 10 80.



Més que la Intel·ligència Artificial generativa, allò que ens hauria de preocupar és la qüestió de quines «vides interiors» es generen en les noves generacions, a partir de la bigarrada i laberíntica explosió de connexions virtuals a la que són sotmeses en el món d’avui.



P. S.- A Barrow li agradava citar el còmic Peter Cook: «M’interessa molt l’Univers: m’estic especialitzant en l’Univers i en tot el que l’envolta».