Raimon Obiols: L’apunt del dia/240 (Feijóo, la casa de pagès i el temple)

Feijóo, la casa de pagès i el temple

28 de setembre de 2023

La contundència de la repassada d’Oscar Puente al candidat Alberto Núñez Feijóo, en el debat d’abans d’ahir al Congrès dels diputats, no ha de fer perdre de vista que el contingut de les seves intervencions es va ajustar en tot moment a la realitat dels fets i al raonament lògic. Com ha escrit Guillem Martínez, «va embastar un discurs més cívic i fonamentat en la realitat i en posicionaments morals que el del líder popular».

De la mateixa manera, el to majestàtic de Núñez Feijóo en les seves intervencions no podia dissimular el fet que en reiterades ocasions va tergiversar la realitat dels fets, i que en diverses ocasions va usar raonaments il·lògics i enganyosos.

El més flagrant d’aquests falsos raonaments (una enganyifa tan demagògica que semblava una broma) va ser ni més ni menys que el seu argument central, sobre el que va girar tot el seu discurs:

«Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno. Pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. La honestidad con uno mismo y la responsabilidad con los demás son un valor, aunque haya quien los subestime. Tome nota, señor Sánchez”.

Núñez Feijóo es va penjar la medalla de dir que podría ser investit president del Govern, però que no ho seria per la seva integritat moral,; perquè no volia cometre la «indignitat» de cedir als independentistes.

Però tothom sap, com dos i dos són quatre, que, si rebés el vot dels independentistes, perdria ipso facto, automàticament i immediatament, els 33 vots dels diputats de Vox.

Si tingués un mínim respecte, no ja a la veritat i a la lògica, sinó al conjunt de la ciutadania, Núñez Feijóo hauria d’haver canviat la seva (falsa) afirmació:

«Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno»

per aquesta afirmació (verdadera):

«No tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno».



La primera frase era un intent d’engany com una casa de pagès. La segona, una veritat com un temple, com ha quedat demostrat.

