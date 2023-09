Raimon Obiols: L’apunt del dia/239 (El federalisme, segons Quico Sabaté)

El federalisme, segons Quico Sabaté

27 de setembre de 2023

Ahir vaig llegir que Òscar Andreu, un presentador del programa Està passant de TV3 havia fet un comentari a la xarxa X (Twitter), dient que «el federalisme és una ximpleria».

Per pura casualitat, remenant papers, vaig trobat hores després una nota sense data que em va enviar el meu amic Quico Sabaté durant una campanya electoral de fa molts anys (devia ser el 1988).



Hi definia el federalisme d’una manera molt concisa, quasi en forma d’epigrama. Em sembla un comentari més vàlid que mai, si pensem en el present i el futur, a Espanya i a Europa.

Deia així:

«El federalisme permet articular esforços tot mantenint el respecte degut a cada identitat nacional.

És una fórmula d’engranatge que té permet integrar un conjunt amb respecte, mantenint la integritat de cada poble.

Garanteix l’evolució de totes les diferents unitats a partir de l’acte intel·ligent de crear un horitzó comú amb pes.

Per a Europa és l’única sortida, per obtenir la força suficient, la mida precisa i l’energia necessària per a contraposar-se al poder de les grans potències».



P.S.- Comentant la ximpleria del presentador de TV3, veig que Quico Trillas diu a Twitter: «Federalisme : una ximpleria que dóna estabilitat a algunes de les democràcies més solides del Planeta i que està a la base del somni de la unitat europea i de la pau al món».