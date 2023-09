Raimon Obiols: L’apunt del dia/238 (Tres consells de Joan B. Culla per al sudoku)

Tres consells de Joan B. Culla per al sudoku

26 de setembre de 2023

No vaig poder assistir a l’acte d’homenatge a Joan B. Culla que se celebrà al CCCB el dimecres passat (jo era a Brussel·les). Pel que he llegit, fou una trobada emotiva, i una multitud de persones, de totes les cordes del país, li van testimoniar un reconeixement al que m’afegeixo de grat.

Amb en Culla, historiador, periodista i articulista, («un dels analistes polítics més càustics, documentats i independents de la Transició ençà» ha escrit Ignasi Aragay), he tingut coincidències i també discrepàncies, cosa natural. Però sempre he admirat la qualitat dels seus escrits i la claredat lògica de les seves opinions.



A sobre, en Culla m’és simpàtic. M’agraden la seva intel·ligència, la seva ironia, el seu enginy sarcàstic. Hem coincidit menys del que m’hauria plagut, però guardo un bon record d’alguna conversa amb ell i l’Eugeni Giral, durant la fase inicial del Procés, on compartirem perplexitats i interrogants.

Aquests dies he rellegit una llarga entrevista que li féu en Pep Martí el passat mes d’agost, que no ha perdut interès, ni actualitat. El periodista, després d’interrogar-lo sobre la seva llarga trajectòria intel·lectual i professional, li demanava: «Pedro Sánchez, les esquerres espanyoles i l’independentisme tenen davant un bon sudoku. Veu factible una entesa?».

Culla li responia així: «Jo desitjaria que sí, amb tots els condicionants, amb totes les fragilitats, totes les malfiances. Ara, la presa de decisions a Junts i en el cap de Carles Puigdemont per mi és un misteri. Havia conegut i tractat força Jordi Pujol i sabia què tenia al cap. He conegut gent del seu entorn, conec en Jordi Turull. Però crec que la decisió la prendrà en Puigdemont, potser amb més gent, i ho veig complicat. Forçar unes eleccions seria un gran error, però la lògica de l’exili no és la lògica que tenim aquí»

«Quins consells donaria als dirigents sobiranistes?», li demanava a continuació Pep Martí, i Culla li responia que els hi diria tres coses: «Primer, oblidar-se del tot o res, que sempre ha estat una recepta per al desastre. Això de tot o res ho deien els catalanistes menys polítics a la Catalunya del 1900».

El segon consell de Culla és el següent: «No perdre de vista que el paper decisiu que té Junts no és fruit del seu mèrit. No han fet un bon resultat, però l’atzar ha volgut que en l’aritmètica de l’escrutini a Sánchez li faltin 7 vots per ser investit. Han d’aprofitar l’oportunitat, però no presentant-la com si fossin uns genis».

I el tercer, «fixar-se molt en el que fa el PNB, que és la millor escola de negocis política de la península Ibèrica. No han de caure en el fonamentalisme de dir: o referèndum i amnistia o res».

No sorprendrà que manifesti el meu acord amb aquestes recomanacions de Culla, que comparteixi el seu desig d’entesa, i que a ell li desitgi el millor.