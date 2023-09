Raimon Obiols: L’apunt del dia/226 (Món real, món virtual)

Món real, món virtual

13 de setembre de 2023

Jean-François Braunstein, al llibre «La religion woke», esmenta una llarga entrevista a Marc Andreessen, fundador de Netscape i membre del consell d’administració de Meta Platforms, on el maig de 2021 explicava què es pretén amb el desenvolupament del Metavers.

La constatació de partida d’Andreessen era que “la majoria dels humans tenen vides pobres, tristes i sense interès”. Són pocs els que gaudeixen d’allò que anomena «privilegi de realitat» («Reality Privilege»). El fet és que «només una petita minoria de persones viu en un món real ric i plè, fins i tot en excés, veu paisatges bonics, té estimuls abundants i disposa de persones fascinants amb qui parlar i citar-se». En canvi «els altres, la gran majoria de la humanitat, no disposen d’aquest « privilegi de realitat», i el seu món digital és o serà incommensurablement més ric i satisfactori que el seu entorn físic i social».

Davant les crítiques que veia venir, responia Andreessen: «Els que gaudeixen de «realitat privilegiada» diran, naturalment, que aquesta visió és distòpica, i demanaran que prioritzem les millores reals per damunt de les millores virtuals. A aquests, els dic: el món real ha tingut cinc mil anys per a millorar i és evident que no ho ha fet prou, amb efectes cruels sobre la majoria. No penso que calgui esperar cinc mil anys més per tal de recuperar el terreny perdut. Hem de construir – i estem construint – móns ‘on line’ que faran la vida, el treball i l’amor meravellosos per a tothom, sigui quin sigui el nivell de privació de realitat en el que es troben».

«El cinisme d’aquest empresari és notable», comenta Braunstein en el seu llibre, « però cal reconèixer que el seu model de negoci és convincent: hi ha molts més pobres que viuen una vida miserable que no pas rics, de manera que el millor és enviar-los a gaudir del món virtual. Així els posseïdors d’un “privilegi de realitat” estarem finalment sols i podrem gaudir en pau de la bellesa del món real».

P.S.- Jordi Puigneró, que essent vicepresident de la Generalitat va impulsar el Catvers ( que es presentà com el “Metavers català”, el gener de 2022), ha dit aquest estiu, exercint d’alcalde accidental de Sant Cugat, que «no serem una ciutat social si no som una ciutat digital».