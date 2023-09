Raimon Obiols: L’apunt del dia/216 («Volen matar a Arévalo»)

«Volen matar a Arévalo»

5 de setembre de 2023

«Volen matar a Arévalo, volen matar al partit i que no creixi», es diu aquests dies a Guatemala. Després que un grup de sicaris assassinés a Fernando Villacicencio, un candidat presidencial a l’Equador, es temia el pitjor.

El sociòleg Bernardo Arévalo i la seva companya de fórmula presidencial, la biòloga Karin Herrera Aguilar, del Moviment Semilla, van guanyar les eleccions a Guatemala, en segona volta, el 20 d’agost, amb el 60,91% dels vots. Ha estat una gran sorpresa. Ja ho havia estat en la primera volta, el passat 25 de juny, quan van quedar en segona posició tot i que les enquestes (de manera gens innocent, perquè ara es manipulen molt) no els hi donaven cap possibilitat.



Ningú havia mesurat, o havia assenyalat, la possibilitat que el cansament contra el «pacte de corruptes», com és conegut a Guatemala, arribés a esclatar i impulsés a votar una candidatura que representava una esperança de neteja. Semilla va nèixer arran de les protestes anticorrupció de 2015, i el punt central de la seva campanya va ser la lluita contra la corrupció que des de fa anys ofega el país.

L’elecció d’Arévalo, sociòleg i diplomàtic socialdemòcrata, de 64 anys, pot posar fi a un cicle de 12 anys de governs de dreta en un dels països més corruptes del món segons Transparència Internacional. Però la seva presa de possessió serà complicada.

El dilluns 28 d’agost el Tribunal Suprem Electoral va donar per bons els resultats de les eleccions, però simultàniament el moviment Semilla va ser suspès de forma provisional per una decisió judicial.

El divendres, Arévalo ho va denunciar com un intent de cop d’Estat: «Hi ha un grup de polítics i funcionaris corruptes que es neguen a acceptar el resultat i han posat en marxa un pla per trencar l’ordre constitucional i violentar la democràcia (…) L’aparell de justícia està sent usat per violar la justícia, burlant la voluntat popular expressada lliurement». També el cap de la missió electoral de l’Organització dels Estats Americans (OEA) va advertir divendres contra una possible «ruptura de l’ordre constitucional a Guatemala».

El dissabte hi va haver manifestacions de milers de persones, malgrat la pluja, per a donar suport al president electe i exigir la renúncia de la fiscal general Consuelo Porras.

Ahir, diumenge, el Tribunal Suprem Electoral va fer un pas enrere i notificà que deixava en suspens la suspensió (valgui la redundància) del moviment Semilla.

Però sols és una etapa més en la batalla judicial i política iniciada pel ministeri fiscal, que actúa com el braç operatiu d’un sistema de poder oligàrquic i corrupte, que farà de tot per a boicotejar el canvi.

Matar a Arévalo, o estovar-lo: pressionar-lo políticament, psicològicament, per a que s’arronsi i pacti amb les elits corruptes. Fins a la investidura d’Arévalo, prevista per al 14 de gener, hi haurà a Guatemala una perillosa cursa d’obstacles, un període crític que caldrà seguir amb la màxima atenció.

L’entorn internacional s’ha pronunciat contra el «colpisme judicial». Fa dos anys el Departament d’Estat nord-americà va prohibir l’entrada als Estats Units a una vintena de funcionaris de la cúpula de la Fiscalia de Guatemala, «per obstruir investigacions sobre actes de corrupció». Ara han afegit a la llista a la fiscal i al jutge que han avalat la suspensió de Semilla. També la UE ha denunciat «els intents persistents de soscavar els resultats de les eleccions mitjançant accions legals i processals selectives i arbitràries».

