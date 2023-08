Raimon Obiols: L’apunt del dia/212 (El «misteri català»: la «rara simbiosi» del PSC)

El «misteri català»: la «rara simbiosi» del PSC

31 d’agost de 2023

«L’intríngulis de la peculiaritat catalana és la rara simbiosi que ha aconseguit encarnar el PSC», escriu José Luis González Quirós a The Objective. Considera que el PSC «ha estat el veritable protagonista de la política catalana des del felipisme fins als nostres dies». Són d’aquestes coses que s’escriuen, i que no saps si volen dir molt o no volen dir gran cosa. En tot cas, m’han interpel·lat.

Les afirmacions de González Quirós giren al voltant d’allò que considera «un misteri català» (aquest és el títol del seu article): «la qüestió de més substància, gairebé un misteri polític» que es planteja quan «els catalans no separatistes i més aviat conservadors» voten al PSC, en comptes de fer-ho al PP, com ell creu que sería lògic i congruent.

La interrogació no té res d’ingènua. Nascut el 1947, José Luis González Quirós, que es presenta com a «filòsof i analista», té una molt llarga experiència política. Ell mateix la resumia així, en una entrevista: «Vaig estar a UCD (del qual vaig ser del Consell Polític i amb molt d’orgull), vaig ser del primer Comitè Executiu del CDS (també amb molt d’orgull), després vaig estar al PP d’Aznar i després vaig ser un dels fundadors de Vox, d’on me’n vaig anar al cap d’un any perquè va caure en mans de persones que no són del meu gust. I punt».



Es diu d’ell que fou l’autor de molts discursos d’Aznar quan aquest governà; i les males llengües afegeixen que va escriure, no sols algun llibre de l’ex president, sinó també la corresponent recensió encomiástica a les publicacions de la FAES. Ara escriu articles polítics, sovint amb títols prescriptius: Por qué desaparece Ciudadanos, Cómo afrontaría yo la investidura si fuera Feijóo, etc.

«Hi ha dues maneres d’intentar explicar (el misteri català)», escriu González Quirós, «una té a veure amb la habilitat del PSC, l’altra amb la poca traça (‘la torpeza’) del PP».



Però, ha estat, realment, una simple qüestió d’«habilitat» dels socialistes catalans? O bé de responsabilitat, de serietat, de sentit de país, de veritable «sentit d’Estat»? No sorprendrà que jo defensi aquesta segona interpretació. La defenso, que consti, sense reivindicar cap mèrit especial pel PSC. Crec que ha estat, fonamentalment, una qüestió d’ubicació, d’angle de visió, d’experiència i de coneixements acumulats. Partit català, sòlidament arrelat (sempre amb centenars d’alcaldes i alcaldesses), el PSC ha estat present també, durant molts anys, en el govern i en el sottogoverno d’Espanya. Coneix Catalunya i coneix l’Estat.

Ara bé: una de les explicacions de la crisi d’encaix Catalunya-Espanya (que, com bé diu González Quirós, és «la la clau de volta de la possibilitat que Espanya pugui tenir un Govern de majoria estable»), rau en l’encreuament de dues ignoràncies que s’han retroalimentat. En un extrem (el dels «processistes»), hi ha un extraordinari desconeixement del que és l’Estat. En l’altre (el de les dretes espanyoles) hi ha una enorme ignorància de què és Catalunya (i, de retruc, de què és la Espanya real). Entremig d’aquestes dues obscuritats, els jocs de la política han generat i generen les més diverses variants d’oportunismes, manipulacions, il·lusrions i puerilitats.

Aquest joc, el PSC no l’ha jugat. És una constatació per a mi evident, que no cau, em sembla, en una autosatisfacció acrítica: sens dubte el PSC ha tingut, com els altres partits, contradiccions i mancances. Però ha mantingut un fons constant de realisme i de responsabilitat; ha optat per la «solucionàtica» mentre altres ho feien per la «problemàtica»; ha vetllat per la unitat civil a Catalunya, pel reconeixement i el respecte entre els pobles d’Espanya; no ha excitat les confrontacions i no se’n ha aprofitat. Potser això, més que la «habilitat» que ens adjudica González Quirós, justifica una trajectòria i explica el resultat de les eleccions del passat 23 de juliol.