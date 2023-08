Raimon Obiols: L’apunt del dia/210 (Boris Kagarlitsky: Una carta des de la presó)

Boris Kagarlitsky: Una carta des de la presó

26 d’agost de 2023

La repressió a Rússia ja s’havia accentuat abans de la possible liquidació de Prigojin i els seus lloctinents del grup Wagner. Una nova condemna havia endossat a Aleksei Navalni 19 anys de presó addicionals, i s’havien produït noves detencions. El 26 de juliol, el veterà dissident d’esquerres Boris Kagarlitsky va ser arrestat a Moscou pel Servei federal de seguretat. Ha estat deportat a la remota república de Komi, a l’oest dels Urals, on espera un «judici» que està previst pel 24 de setembre i poden condemnar-lo a set anys de presó.

Fa anys Wilebaldo Solano, que l’apreciava molt, me’n havia parlat amb entusiasme. D’ençà d’aleshores he anat llegint els seus escrits, sempre que he pogut. A Sin Permiso han publicat una carta que Kagarlitsky ha adreçat als amics:

No és la primera vegada a la meva vida. Amb Bréjnev ja em van tancar. Amb Ieltsin, em van colpejar i em van amenaçar de mort. I aquesta és la meva segona detenció amb Putin. Canvien els que són al poder, però la tradició d’engarjolar els opositors polítics, per desgràcia, es manté. Però la voluntat de moltes persones de fer sacrificis per allò en què creuen, per la llibertat i els drets socials roman inalterable.

Crec que la meva actual detenció es pot considerar un reconeixement de la importància política de les meves posicions. Per descomptat, hauria preferit que la reconeguessin d’una manera diferent, però tot arribarà. En els quaranta i tants anys transcorreguts des de la meva primera detenció, he après a ser pacient i a adonar-me de com és de voluble la fortuna política a Rússia.

Em permeten rebre cartes. I ja en són moltes. És impossible respondre-les totes. En aquest sentit, es fa més fàcil estar tancat avui que amb Bréjnev. El menjar també és molt millor. Hi ha una botigueta on és possible tenir diners en un compte propi. La llista d’articles a disposició no és pitjor que algunes botigues. Tot i això, els preus són més elevats. Fins i tot es pot comprar menjar a la cafeteria de la presó. El menú és força bo. No obstant això, no hi ha microones per escalfar el menjar.

En general, s’hi pot viure. L’única qüestió és quant durarà tot això. Però no és només problema meu. Milions de persones de tot el país es fan la mateixa pregunta. Compartim un mateix destí, no importa on siguem ni en quines condicions ens trobem.

L’experiència dels darrers anys, pel que es veu, no convida gaire a l’optimisme. Però l’experiència històrica és en conjunt més rica i dóna motius per mantenir expectatives més positives.

Recorden el que va escriure Shakespeare a Macbeth?

«Llarga es la nit que mai retroba el dia».

Boris Kagarlitsky

P.D. Moltes gràcies a tots els que s’han solidaritjat amb mi, als qui exigeixen el meu alliberament, als que escriuen cartes a la presó. Per descomptat, cal demanar l’alliberament de tots els presos polítics. Passarà tard o d’hora. I per alguna raó, crec que més aviat que tard.

Es pot signar una petició exigint la llibertat de Boris Kagarlitsky a https://freeboris.info/