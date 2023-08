Raimon Obiols/ L’apunt del dia/209 («Follow me»)

«Follow me»

28 d’agost de 2023

Entreteniment de diumenge a la tarda. He comprovat: 1/ el nombre de seguidors a Twitter (ara, per desgràcia, X) dels tres primers noms de les llistes dels principals partits en les eleccions del passat 23 de juliol (circumscripció de Barcelona); 2/ El nombre de seguidors a Twitter (X) del president i ex presidents de la Generalitat; i 3/ el nombre de seguidors a Twitter (X) de l’alcalde i dels caps dels grups municipals de Barcelona.

Els resultats són curiosos i no en trec altres conclusions que la constatació d’ un retard «tecno-polític» d’alguns/es, i d’un salt de nivell (a celebrities, influencers, megacracks) d’alguns/es altres.

Les causes polítiques, socioculturals, generacionals i econòmiques, o els hipotètics trucs, bots i trolls que hi pugui haver com a explicació d’ aquestes diferències astronòmiques, les desconec. Els entesos en aquests coses em sembla que les haurien d’explicar més. Potser ja ho fan i jo ho ignoro.

Aquestes són les dades:



1/ Nombre de seguidors a Twitter (X) dels tres primers noms de les llistes dels partits en les eleccions del 23J (circumscripció de Barcelona)

PSC: Meritxell Batet 65.944 / Miquel Iceta 125.677 / Raquel Sánchez 23.203

Sumar-En Comú Podem: Aina Vidal 25.599 / Gerardo Pisarello 60.324 / Gala Pin 20.140

PP: Ignacio Martín Blanco 17.822 / Santiago Rodríguez Serra (em sembla que no té compte) / Cristina Agüera Gago 1.222

ERC: Gabriel Rufián 960.184 / Teresa Jordà 25.803 / Francesc-Marc Álvaro 76.779

Junts : Míriam Nogueras 110.069 / Pilar Calvo 20.089 / Eduard Pujol 35.209

Vox: Juan José Aizcorbe 17.111 / Carina Mejías 24.904 / José Antonio Gilabert (em sembla que no té compte)

CUP: Albert Botran 37.897 / Laura Fernández (em sembla que no té compte) / Ignasi Bea 4.969

2/ Seguidors a Twitter (X) del president i ex presidents de la Generalitat:

Carles Puigdemont 796.528 / Quim Torra 259.662 / Pere Aragonès 70.405 / José Montilla 6.696 / Pasqual Maragall i Artur Mas no tenen comptes actius.

3/ Seguidors a Twitter (X) de l’alcalde i dels caps dels grups municipals de Barcelona

Jaume Collboni 32.056 / Ada Colau 875.923 / Xavier Trias 99.473. / Ernest Maragall 79.911 Daniel Sirera 9.311 / Gonzalo de Oro Pulido (em sembla que no té compte actiu).