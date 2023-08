Raimon Obiols: L’apunt del dia/198 (Icones 13: Mario Bunge, físic filòsof)

Icones 13: Mario Bunge, físic filòsof

17 d’agost de 2023

Quan Mario Bunge va morir, el febrer de 2021, estava a punt de complir 101 anys. Potser hi ha una relació entre l’exercici de la filosofia i la longevitat. Jesús Mosterín recordava que Gadamer va viure 102 anys, Bertrand Russell, 98; i Plató i Kant més de 80, «cosa que a la seva època era una proesa» (1).

Poc abans de morir encara feia conferències pel món i si hem de fer cas a les entrevistes telefòniques que li van fer quan complí els cent anys, el cap li funcionava a tot gas. Uns anys abans, Arcadi Espada l’escoltà a Madrid: «No havia vist mai un home de 94 anys fer una conferència de més d’hora i mitja i amb el corresponent col·loqui, afectant només una sordesa que, a més, no estic segur que no fos coqueteria o estudiada duana d’algú que ha de seleccionar els estímuls amb compte» (2).

Havia nascut a Buenos Aires el 1916, fill d’una infermera alemanya i d’un metge i diputat socialista. Estudià i ensenyà física, matemàtica i filosofia, i el 1963 s’expatrià als EUA i després al Canadà. Deia que el seu país «vivia sota el jou de la creu i de l’espasa, a l’ombra del qual no creix gairebé res». Veia venir la dictadura militar, que arribà tres anys després (si s’hagués quedat, pensava que l’haurien pelat, i no li mancaven raons).

És un cas curiós el de Bunge. Malgrat ser considerat com un filòsof notable, ser doctor honoris causa d’una vintena d’universitats, haver publicat desenes de llibres i centenars d’articles, i haver-se prodigat en múltiples congressos i conferències, ni és gaire conegut ni massa reconegut. Potser perquè era incòmode, polemista, heterodox i realista a ultrança.

Era d’esquerra, però immune a les modes. Criticà sense contemplacions l’esquerranisme del Berkeley dels anys seixanta: «Alguns líders estudiantils van ser enganyats per filòsofs –Habermas i tots aquells xarlatans– que afirmaven que la ciència era una eina del capitalisme tardà. Així doncs, la revolta contra l’ordre establert va implicar el rebuig de la ciència». Els considerava obscurantistes en la mesura que refusaven aplicar les normes científiques a l’estudi dels problemes socials, i «per tant, no estan ajudant a la seva pròpia causa». Era un ferm defensor de les ciències socials (per bé que considerava que «encara estan en la infància»). Deia que «a la gent de dretes no els hi agraden les ciències socials serioses», i que «intenten impedir l’estudi objectiu de la realitat social perquè és perillós».

Criticava sense miraments tant les pseudociències com els corrents acadèmics predominants: “Entenc per xerrameca acadèmica la que es produeix en certes universitats, consistent en una barreja de coses sense sentit, falsedats i banalitats enunciades en llenguatge hermètic i més o menys rimbombant».

Probablement també el perjudicà el fet de ser argentí. Al Papa actual també li passa. Bunge deia que per a esdevenir popular un filòsof havia de ser alemany i hermètic. Adreçava la crítica sobretot a Heidegger («No va fer altra cosa que ajuntar paraules»), i també a Hegel, «al qual ningú s’hauria pres seriosament si hagués escrit en castellà o en català».

Es demanava què havia volgut dir Heidegger amb una frase com «das Sein des Seiendes». Afegia que no sols no sabria com traduir-la al castellà («¿El ser del ser?, ¿el ser del Ser?, ¿el Ser del ser?, ¿el Ser del Ser?») sinó que era intraduïble fins i tot a l’alemany.

Mirava amb ull molt crític els models de la politologia contemporània, especialment els sorgits de la teoria de jocs. Deia que no son científics perquè ni son conceptualment precisos ni estàn validats empíricament. Conceptes com probabilitat subjectiva, utilitat subjectiva o benefici podien ajustar-se a voluntat per obtenir els resultats desitjats.

Parlava Bunge de l’«efecte Rashomon’», «en honor del film clàssic d’Akira Kurosawa». «Es tracta del fet», va explicar, «que, quasi tot fet social és percebut de manera diferent pels diferents actors o testimonis. En ocasions, això és degut a les males intencions, però el més freqüent és que sigui degut al prejudici o a la manca d’informació: «Per regla general, entenem molt millor a la “gent com nosaltres”, o sigui als membres del nostre grup de pertinença, que a “ells”, els membres del grup estrany».

Respecte al «grup de pertinença» de Bunge en matèria filosòfica, és il·lustratiu aquest fragment d’un article seu: «Els filòsofs tenen fama de seriosos, secs, pomposos, sovint ombrívols i iracunds, sempre aclaparats per problemes insolubles, i mai capaços de fer bromes. Les cares avinagrades de Hegel, Nietzsche, Unamuno i Heidegger confirmen aquesta impressió. Però aquesta no és la regla. Les cares atribuïdes a Aristòtil, Epicur, Spinoza, Leibniz i Russell, entre d’altres, denoten serenitat». Afegia a aquesta segona llista el nom de Josep Ferrater i Mora, «un filòsof serè i somrient, que em va honrar amb la seva amistat i em va fer riure tant com pensar».

De tots aquests, li va dir Mario Bunge a Juan Claudio de Ramón, en una interessant entrevista a Jotdown, «Aristòtil és el filòsof més important de l’Antiguitat i potser de tots els temps. Va ser el primer a insistir que la veritat no es troba als llibres vells, sinó investigant».



P. S.- A la revista digital Sin Permiso es pot llegir una bona colecció d’articles i entrevistes de Mario Bunge.

____________