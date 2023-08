Raimon Obiols: L’apunt del dia/193 (Els 11 punts de Maragall a Vilopriu)

Els 11 punts de Maragall a Vilopriu

12 d’agost de 2023

El 24 d’agost de 2005, un any després de la seva conferència a El Escorial, Pasqual Maragall va intervenir en una trobada de Nou Cicle a Vilopriu, i va fixar en 11 punts els seus enfocaments sobre el futur de Catalunya (1):

«Primer. Catalunya és una nació dintre de l’Estat espanyol, en l’Estat espanyol; no ens enganyéssim sobre això.

Segon. Catalunya ha viscut durant aquests últims vint-i-cinc anys la primera etapa histôrica llarga i sense entrebancs d’autonomia, democràcia i progrés.

Tercer. Tanmateix, la Generalitat restablerta l’any 31 mai no va deixar d’existir, en terra pròpia o en l’exili, grácies a la tenacitat dels seus presidents.

Quart. Catalunya considera Espanya una nació de nacions. No és només que Catalunya és una nació dintre de l’Estat espanyol, és que Catalunya té un cert pensament del que Espanya és.

Cinquè. En cas de conflicte entre el dret general espanyol i el particular català s’aplicarà el principi que de vegades molt còmodament diem de subsidiarietat, perqué aixi no l’entén ningú, però que vol dir proximitat.

Sisè. Catalunya ha estat i és una nació solidària amb els pobles d’Espanya, als quals transfereix una part dels impostos pagats pels catalans en funció d’un sistema fiscal general regit pel principi d’obtenir un nivell de serveis similars per un esforç fiscal similar.

Setè. Catalunya ha desenvolupat i es regirà per sistemes propis de prestació de serveis en els camps de la llengua, la cultura, el dret civil i de l’organització territorial.

Vuitè. En la tradició política democrática a Catalunya s’ha subratllat sempre la importància del saber, de l’educació i de la igualtat de drets i, avui especialment, de la igualtat entre l’home i la dona.

Novè. Tant com el manteniment de les lleis pròpies será decisiu per als catalans l’accés als sistemes universals de comunicació, d’innovació i tecnologia.

Desè. A través de l’Estat espanyol pertanyem a la Unió Europea, amb la qual compartim moneda i fronteres exteriors i progresivament la fiscalitat i la defensa.

Onzè. En el marc de la Unió Europea, Catalunya ofereix la seva amistat i la seva col·laboració a les Comunitats i Regions veines per tal de formar amb elles una Euroregió útil per al progrés dels interessos comuns en el marc de les seves competències».

Quim Brugué ha remarcat, a propòsit d’aquests plantejaments, que «Pasqual Maragall es mostrava convençut que no hi havia futur sense articular les relacions de tres actors polítics que observava com a interdependents: Catalunya, Espanya i Europa. Es tractava d’aconseguir vehicular aquesta relació i generar dinàmiques de suma positiva, superant el vell paradigma dels mons separats i de les reivindicacions i les queixes creuades» (2).

