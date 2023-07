Raimon Obiols: L’apunt del dia/186 (Europa s’ho mira)

El futur d’Europa

23 de juliol de 2023

Les eleccions d’avui son observades, analitzades i comentades com mai, a Brussel·les, Berlin i Paris, per raons evidents: marcaran una pauta europea. El resultat no sols ens afectarà a nosaltres. Pot significar un canvi en el futur d’Europa.



Aquestes imatges de portades i articles de la premsa internacional mostren l’interès i la preocupació amb què arreu se segueixen les eleccions d’avui.



M’agradaria veure les de demà, amb bones notícies.