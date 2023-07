Raimon Obiols: L’apunt del dia/185 (Si votem, guanyem)

Em va interessar molt aquest fil de final de campanya, llegit ahir a Twitter. És d’Oriol Bartomeus, el meu expert preferit en temes electorals.

Em sembla que sintetitza de manera precisa quin és el panorama en què ens trobem, i l’alternativa que se’ns planteja, a 24 hores de la jornada electoral:

«- Entre avui i diumenge 4,6 milions d’electors decidiran el vot (10,5% del cens, segons @CIS).

– La diferència en vot decidit entre el PP i el PSOE, segons les dades de l’últim ‘tracking’ de @40dbES, era de 250.000.

– L’acumulació d’errors del PP els últims dies evidencia que saben que el seu avantatge és menor del que proclamen “els seus” sondejos.

– Si s’esforcen tant per assegurar que no hi ha partit és perquè hi ha partit.

– Els nervis han canviat de bàndol.

– Després del cara a cara el PSOE va entrar en barrina i el PP es va disparar (tres punts en tres dies).

– Aquests darrers dies passa el contrari: l’estratègia del PP es percep com a menys sòlida i l’actitud del PSOE va guanyant aplom.

– El rival més gran per a l’esquerra continua sent la resignació davant una victòria “inevitable” de Feijóo, construïda pel “consens demoscòpic” que busca que una part del vot de l’esquerra es quedi a casa.

– La campanya de Feijóo ha estat una anticampanya: ha amagat deliberadament les seves propostes, conscient que, si es coneguéssin, el programa del PP mobilitzaria la majoria progressista.

– A dos dies de les eleccions, Feijóo ja no pot capgirar la seva campanya i a l’esquerra s’aferma la idea que és possible fer un tomb a l’elecció:

– dos dies per davant,

– 4,6 milions de vots per decidir,

– 250.000 de desavantatge.

El #23J a votar».

És a dir, que la qüestió està plantejada concretament en aquests termes:

Si votem, guanyem!