Raimon Obiols: L’apunt del dia/185 (Retòrica i pràctica del «cop d’Estat»)

Retòrica i pràctica del “cop d’Estat»

17 de novembre de 2023



Alguns exaltats han fet seva, espero que per pocs dies, la frase que pronuncià Fraga Iribarne quan era ministre de l’Interior durant la dictadura de Franco: «¡La calle es mia!».

Fraga fou el fundador d’Alianza Popular (AP), el partit que acabaria sent l’actual PP, avui presidit per Núñez Feijóo. Fins a la seva mort, el 2012, Fraga en fou el president honorífic. «Quan Adolfo Suárez donà el pas de legalitzar el Partit Comunista», ha escrit Sánchez-Cuenca, «un Fraga Iribarne encès va declarar que aquella mesura significava “un veritable cop d’Estat, un greu error polític, una farsa jurídica i una ruptura alhora de la legalitat i la legitimitat“». És exactament la mateixa retòrica, pràcticament amb els mateixos termes, que utilitzen Núñez Feijóo i Abascal contra la llei d’amnistia i els pactes d’investidura.

«Aquí no està en joc la democràcia ni l’Estat de dret ni la Constitució», escriu Sánchez-Cuenca, « Espanya continuarà sent una democràcia i un Estat liberal amb o sense amnistia, amb pactes o sense amb els nacionalistes catalans i bascos. Allò que es qüestiona és una idea d’Espanya, no pas el nostre sistema polític. En aquest sentit, resulta una impostura que l’oposició al nou Govern es vesteixi de resistència democràtica i constitucional, quan no és sinó un atac desesperat del nacionalisme espanyol davant de l’enfonsament del relat dominant sobre la crisi catalana en termes de “cop d’Estat”».

La dreta espanyola ha fet us, amb fèrria constància, de la retòrica (i en desgraciades ocasions de la pràctica) del «cop d’Estat». És un sarcasme significatiu que l’ex tinent coronel Antonio Tejero (el del 23-F) hagi denunciat a Pedro Sánchez a la Fiscalia General de l’Estat, per exhibir, entre altres presumptes delictes, «una gran falta de respeto a la Constitución española»…