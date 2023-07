Raimon Obiols: L’apunt del dia/183 (Voteu!)

Voteu!

20 de juliol de 2023

Segons la última enquesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), més del 70% dels que van votar PP o Vox el 2019, han decidit revalidar el vot. En canvi, entre els electors del PSOE i de Sumar hi ha més indecisos. El darrer baròmetre del CIS assenyala que, al començar la campanya electoral, un de cada tres indecisos havia votat fa quatre anys als socialistes o a algun dels partits que ara s’han agrupat a Sumar.

Si guanyessin les dretes, no és difícil imaginar què ens espera. El PP i Vox volen derogar lleis i mesures socials impulsades aquests últims anys. Els responsables de governar l’economia la posarien submisament als servei dels potentats (i no és descartable que repetissin la trajectòria de Rodrigo Rato).

A les administracions locals i autonòmiques on governen, ja han començat a practicar la censura i a discriminar la llengua catalana (el Cavall fort!). Abascal ha amenaçat: «la tensión volverá a Cataluña». Creu que Rajoy va ser un fluix, que cal més«mano dura» i que no dubtaria a suspendre indefinidament l’autogovern de Catalunya. Es poden carregar la convivència i rearmar la confrontació nacionalista, perquè aquesta tensió els hi dona vots. Per poc que puguin, intentaran il·legalitzar partits.



És a dir: que ens hi juguem molt. Arribats a aquest punt, em permeto demanar, als que s’estan rumiant el seu vot, o si exerciran el seu dret de vot, el següent: per favor, aneu a votar el diumenge!

És paradoxal, però cert: allò que decidiu fer, decantarà la balança, decidirà el resultat.

P. S.- «Aprofitant l’abstenció i la indiferència, hi ha unes mans que determinen el futur de la vida col·lectiva. Després, és com si la fatalitat ho arrossegués tot, com un fenomen natural, una erupció, un terratrèmol, del qual tots som víctimes: els que l’han volgut i els que no, els que l’havien previst i els que no, els que s’havien mogut i els que havien restat indiferents. Els uns ploren lamentant-ho, altres maleeixen el fat amb renecs i paraulotes, però pocs es pregunten: si jo hagués fet valer la meva voluntat, hauria passat el que ha passat?» (Antonio Gramsci).