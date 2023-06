Raimon Obiols: L’apunt del dia/153 (Una conversa a Madrid)

Ahir vam fer, a l’Ateneo de Madrid, la presentació de «En tiempos extraños» (la traducció al castellà que Esther Montes ha fet d’«El temps esquerp»). Ens acompanyà el record de don Manuel Azaña, i ens acollí gentilment l’actual president de la entitat, Luis Arroyo. Moltes gràcies a ell, a Arcàdia (que ha editat el llibre), als intervinents (Ernest Folch, Andrés Gil, Miquel Iceta i Máriam Martínez Bascuñán) i als assistents. Va ser una vetllada agradable, on vam conversar, ben moderats per l’Ernest Folch. Del llegat del «berlusconisme» a la «conllevancia», vam parlar de bastantes coses, espero que d’interès pel públic. Se’ns va fer curt: bon senyal.



Miquel Iceta, ministre de Cultura, s’havia preparat per escrit la seva intervenció (una mostra d’interès i atenció que li agraeixo). La trobareu aquí,