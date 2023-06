Raimon Obiols: L’apunt del dia/147 (El que hem d’evitar, 2: «El regionalismo bien entendido»)

El que hem d’evitar, 2 («El regionalismo bien entendido»)

14 de juny de 2023

Què es pot esperar d’un govern de la doble dreta espanyola, a Catalunya ho sabem prou bé. No és casual el fet que, si aquestes dretes arribessin a governar desprès de les eleccions del 23 de juliol (toquem fusta), no seria precisament pel suport rebut a Catalunya. Una vegada, José Bono va dir, a la televisió, que el percentatge de ciutadans que es diuen López i Pérez en els llistins telefònics de Lleida i de Toledo era exactament el mateix. No ho he comprovat, però no m’estranyaria. S’oblidà d’afegir que als percentatges de vots del PP (o de Vox) no els hi succeeix el mateix.



A Catalunya, electoralment parlant, el PP (o abans AP) ha lluitat simplement per sobreviure, per no desaparèixer (i això durant dècades, des que es recuperà la democràcia). A Badalona tindrem un peculiar alcalde del PP, però una flor no fa estiu. D’alcaldes o alcaldesses del PP, a Catalunya em sembla que quasi no en veurem (i de Vox sense quasi). Cada terra fa sa guerra.

No és de mal averany, sinó pur realisme, preveure que si tornés a haver-hi un govern del PP (toquem fusta), tornarien a agreujar-se els conflictes amb Catalunya. Potser aquesta perspectiva els hi resulta atractiva als nacionalistes espanyols i catalans. Aquests conflictes interminables els hi donen vots. A la resta ens produeix urticària la idea d’una perpetuació, prosseguint durant anys i panys, de les discussions, les retòriques i les pèrdues de temps i d’oportunitats que comporten les estratègies d’hostilitat identitària.

Són estratègies que es retroalimenten, amb pèssims efectes. Com ha escrit Jordi Amat, «situar el focus en aquesta dimensió identitària , excita les baixes passions, la rancúnia i la ràbia». Afirma Amat, i té raó, que «la principal batalla cultural a Espanya –la nostra gran cortina de fum– és la pulsió que es retroalimenta entre nacionalismes enfrontats. He vist les millors ments de la meva generació, aquí i allà, destruïdes per aquesta bogeria».

Si, en aquest terreny, un govern del PP obriria perspectives més que problemàtiques, si hi hagués un govern de coalició PP-Vox (com el que es forma a València), el panorama seria pitjor.

El líder de Vox va fer fa poc un míting a Barcelona. No es limità als clàssics atacs a l’esquerra («están dispuestos a que la identidad de esta tierra sea islámica»), o a Ada Colau («una comunista psicópata y peligrosa»): carregà també contra els del PP. Els troba tebis, acovardits: «Hicieron un 155 de mierda que devolvió el poder a los separatistas».

Estem avisats i no hi ha misteri: Vox vol liquidar l’Estat de les autonomies. El seu programa preveu «la devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia» i «la creación de un Estado unitario, administrativamente descentralizado». Aquest programa, el coneixem molt bé: es «el regionalismo bien entendido», que Jaume Claret i Joan Fuster-Sobrepere van ressenyar recentment.

«La personalidad de las regiones españolas será respetada en la peculiaridad que tuvieron en su momento álgido de esplendor, pero sin que ello suponga merma alguna para la unidad absoluta de la Patria» (Franco, 1936)

__________________________



