Raimon Obiols: L’apunt del dia/144 (Prendre apunts al matí)

Ahir feia esment d’un comentari de Pietro Ingrao, i el seu record em portà a la memòria una recomanació de Giorgio Napolitano, que en el PCI liderava un altre corrent del partit, els miglioristi. A propòsit d’un llibre de records d’Altiero Spinelli (Come ho tentato di diventare saggio, Com he intentat fer-me savi), Napolitano va donar un consell que miro de seguir a l’hora d’escriure els meus apunts diaris:

«Recordeu això: els dietaris mai s’han d’escriure al final del dia, perquè de nit estàs cansat, tens una visió preocupada i problemàtica del dia que acaba de transcórrer, i per tant, el nostre apunt s’obscureix. Cal escriure al matí. A l’alba reconquerim una perspectiva, si no lluminosa, almenys objectiva”». («Ricordati, i diari non si scrivono mai a fine giornata, perché la notte si è stanchi, si ha una visione angustiata e tormentosa del giorno appena trascorso, dunque il nostro resoconto si colora di scuro. Bisogna scrivere la mattina. All’alba riconquistiamo una prospettiva se non luminosa, almeno oggettiva»).

En tot cas, sigui al matí o a l’hora que sigui, prendre apunts cada dia és un bon exercici, que recomano vivament. Ajuda a pensar i, si agafes la rutina, no costa.



El difícil és l’exercici fantàstic que va fer Rafael Argullol, escrivint un poema diari durant tres anys, de l’1 de gener del 2012 fins a l’1 de gener del 2015. Són 1095 poemes on, diu l’autor, «hi han quedat registrats els pensaments, les sensacions i els records dominants en cada jornada de la meva vida i de la vida que passava al meu voltant, tant pel que fal al present com al passat».