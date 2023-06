Raimon Obiols: L’apunt del dia/136 (Dues evidències evidents de Francesc Trillas)

Dues evidències evidents de Francesc Trillas

4 de juny de 2023

El llibre “Missió Federal“, de Francesc Trillas, va ser escrit en els moments més àlgids de Procés. Els historiadors de demà s’hi hauran de referir inevitablement. Enmig de l’enorme profusió de llibres sobre el Procés, que Eugeni Giral ha inventariat exhaustivament (alguns d’esplèndids, molts perfectament oblidables), el de Trillas té i mantindrà un doble mèrit: d’una banda descriu, amb detall i des de dins, les discussions del període en els espais del socialisme i del federalisme catalans. De l’altra, subministra un gran nombre d’arguments i d’idees de cara a un futur desenvolupament federalista, a Catalunya, Espanya i Europa.



Trillas qualifica el federalisme, i jo ho comparteixo, no com l’únic camí d’avenir a proclamar dogmàticament, però sí com la primera via (no la «tercera via», en cap cas); i això per raons de lògica política i també democràtica (essent com és el PSC el primer partit, el més votat, a Catalunya).



El fet que el llibre de Trillas fos escrit en calent té l’atractiu d’un testimoni de primera ma d’un període crític de la nostra història col·lectiva. De cara a valorar el passat, serà, doncs, un text valuós, imprescindible. Més ho seran, de cara al futur, els seus arguments i propostes. En general, la veu dels federalistes, cal dir-ho sense victimisme però atenent-nos a un objectiu principi de realitat, ha estat abusivament discriminada i marginalitzada, durant molts anys, tant en el sistema polític i mediàtic català com en l’espanyol, on han dominat posicions antagòniques i bessones, que han extret (i extreuen) suculents beneficis de la seva confrontació. Potser ha arribat el moment de superar aquesta situació malaltissa i destructiva.



En aquest sentit, Trillas constata, en el seu llibre, dues evidències que, com sol passar amb les evidències més evidents, sovint menystenim o oblidem:

La primera és aquesta: “És més fàcil organitzar un moviment identitari que un moviment prodistributiu contra els rics, precisament perquè els rics (o almenys alguns d’ells) poden participar del moviment identitari aportant recursos com ara temps, diners, mitjans de comunicació o lideratge qualificat.“

I la segona és aquesta: “El sobiranisme promou una selecció adversa del personal polític. El fet que tot el debat polític estigui dominat per una qüestió d’identitat allunya de l’acció política a persones preparades i preocupades per altres qüestions socials, i dona veu a personatges estrambòtics”.