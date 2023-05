Raimon Obiols: L’apunt del dia/133 (La gallina dels ous d’or?)

Bon día. L’apunt d’avui és molt breu. El diar Ara em va demanar un article sobre la decisió del president Pedro Sánchez de convocar eleccions generals.



Com que no he pogut fer dues coses al mateix temps, em remeto a l’article, que intenta interpretar i valorar el gest polític de Sánchez, i també esbossar una resposta a la següent pregunta:

¿Han trobat (la presidenta de la comunitat de Madrid, els seus assessors trumpistes, i les dretes espanyoles en general) la gallina dels ous d’or?