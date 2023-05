Raimon Obiols: L’apunt del dia/131 (Record de Tierno Galván)

Record de Tierno Galván

29 de maig de 2023

«Barcelona rescata finalment l’arxiu de Tierno Galván: es podrà consultar aquesta tardor», vaig llegir ahir a El Periódico. És una història complicada, que ha durat anys, d’ençà que el fill del «viejo profesor», Enrique Tierno Pérez-Relaño, va decidir traslladar l’arxiu del seu pare a Barcelona en lloc de llegar-lo a alguna institució de la capital espanyola.

L’enterrament d’Enrique Tierno Galván, a Madrid, el 21 de gener de 1986, va ser impressionant. S’havia fet enormement popular com a alcalde, i la gent l’estimava molt. En el seu comiat s’acorruà una multitud de mig milió de persones. Essent com era un home de tarannà solemniós però senzill, em va sorprendre veure com el seu fèretre sortia de l’ajuntament en una carrossa fúnebre vuitcentista, pomposa i romàntica, duta per sis cavalls. Quan sortiren al carrer i sentiren els eixordadors aplaudiments, els cavalls renillaren a l’uníson, alguns es van encabritar, i un relliscà i va estar a punt de caure. Es fregà la catàstrofe.

Tornant de nit a Barcelona, en el pont aeri, em tocà seure al costat d’un home corpulent, de venerable cabellera blanca, que em recordà vagament aquella escena dels cavalls espantats. «Em reconeix?», em demanà somrient, i m’ho aclarí de seguida: era el conductor de la carrossa, un ciutadà de Sants que m’explicà amb pèls i senyals què has de fer quan sis cavalls se t’esvaloten alhora.

Amb Tierno, no sempre era fàcil distingir quan parlava seriosament o quan aplicava el seu sentit de l’humor, que era molt peculiar; a vegades quasi intransferible, de tan subtil. Una vegada em va dir, parlant de Barcelona, que era «una ciudad muy frondosa». Què volguè dir, exactament, no ho vaig escatir. Quan parlava amb Tierno, jo solia posar cara de pòquer, per si de cas.

Josep Maria Castellet, que impulsà en el franquisme i els primers anys de la democràcia trobades d’intel·lectuals per parlar de les relacions entre Catalunya i Espanya, confessà un dia a José Martí Gómez la seva fatiga. Ho il·lustrà amb una conversa que havia tingut, passejant per un cigarral de Toledo, amb Tierno Galván: «“¿Así que usted cree que en el momento que haya democracia mi partido tendrá que plantearse dar en Catalunya mítines en catalán?” Li vaig respondre que si no ho feia trauria pocs vots i el Viejo Profesor mussità “Es curioso”…».

També és curiosa la descripció que dels catalans va fer Tierno en el seu llibre de memòries “Cabos sueltos”. Parlant d’Anton Cañellas va escriure: “Pertenece a una clase de catalanes de los que conozco cada día más: enormes de torso, de cabeza también grande, pero cortos de miembros, que constituyen una de las partes en que, con criterio popular, se podría calificar de etnia catalana. Este modelo catalán, al que también se aproxima Pujol, es en extremo pragmático y sumamente calmoso, frente al catalán de miembros largos, alto, nervioso y muy activo, que ha dado otra imagen de la representación exterior de la antropología catalana”. Escrivia seriosament? No ho sabria dir. Millor llegir-ho amb cara de póquer.

P. S.- «Aquí era una persona estimada i ell ho sabia», ha dit Àlex Masllorens, que acaba d’escriure un llibre sobre Tierno, «però no sempre va entendre la voluntat de Catalunya de mantenir amb tanta fermesa les senyes d’identitat i les pròpies institucions. (…) A Tierno li agradava Barcelona i venia sovint, però era molt castellà (la seva família procedia de Sòria) i en realitat es trobava més còmode a Castella”.