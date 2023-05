Raimon Obiols: L’apunt del día/129 (Final de la Història o joventut del món?)

Final de la Història o joventut del món?

27 de maig de 2023

Quan acabà la Guerra Freda, un acadèmic nord-americà va guanyar fama i diners atrevint-se a predir el futur del món. A El final de la Història (The End of History and the Last Man, 1992), Francis Fukuyama va anunciar que la democràcia capitalista liberal havia esdevingut «la forma final de tot govern humà».

El ressò que va tenir aquella tesi vingué del fet que l’autor era membre del departament d’Estat dels EUA , i de que, caigut el Mur de Berlin, els seus plantejaments no resultaven a priori incongruents. Podien resumir-se així: l’ensulsiada del món soviètic testifiquava la mort del marxisme-leninisme. Desapareixía així, després del feixisme, el darrer desafiament global al liberalisme occidental. Ni els fonamentalismes religiosos ni els nacionalismes eren adversaris de talla. Assistíem, per tant, a la mort de la Política amb majúscula i al final de la Història.



Fukuyama es mostrà preocupat pel panorama d’«avorriment» i «tristesa» que aixo plantejaria: «Sento en mi mateix, i en els que m’envolten, una forta nostàlgia pel temps en què la História existia. Tal vegada aquesta perspectiva de segles d’avorriment servirà algun dia per a què la História recomenci».

Poc després, a El xoc de civilitzacions? (The Clash of Civilizations, 1996), el seu antic professor Samuel Huntington afirmà, pel contrari, que no ens avorriríem, perquè els conflictes futurs es jugarien en les “línies de falla” entre grans civilitzacions irreconciliables (l’occidental, la islàmica, la confucianista, etc.).



En els primers anys noranta, la tesi de Fukuyama tinguè un gran ressò. Amb els atemptats de l’11 de setembre de 2001, semblà que Huntington l’encertava. Avui es tendeix a valorar més un llibre de John Mearsheimer, de 2001 (The Tragedy of Great Power Politics), perquè la situació actual sembla coincidir més amb el seu pronòstic estrictament realista d’un món multipolar, de capitalismes en conflicte, i eventualment en guerra. La gènesi i la fortuna d’aquestes grans visions del futur solen ser conjunturals.

La fórmula del «Final de la Història», que Fukuyama popularitzà, va suscitar moltes respostes crítiques en el seu moment, sobretot dels països que en aquella època es designaven com «en vies de desenvolupament». Encara recordo un ministre argentí indignat, Dante Caputo, en una reunió a Madrid, exclamant que la història en els països desvalguts tot just acabava de començar.

Un comentari de sentit similar, assossegat i molt clarivident, el va escriure Norberto Bobbio l’any 1998. Sostenia que la humanitat no sols no estava arribant al “final de la història”, sinó que, de fet, potser la estava iniciant. Per a Bobbio, el més poderós senyal indicatiu de la joventut del món era el procés d’emancipació de la dona. No sols el considerava el procés històric més important del seu temps ( les dècades posteriors ho han confirmat àmpliament), sinó que l’estenia a una visió històrica de conjunt, que donava alè i esperança a l’esquerra:

«Mai abans s’havien qüestionat tant com en la nostra època les tres principals fonts de desigualtat: la classe, la raça, el sexe. La progressiva igualtat entre les dones i els homes (…) és un dels signes més segurs del progrés imparable de la espècie humana cap a la igualtat».