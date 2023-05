Raimon Obiols: L’apunt del dia/128 (Ron DeSantis: «War on Woke»)

Ron DeSantis: «War on Woke»

26 de maig de 2023

Ron DeSantis, que disputa a Trump la candidatura republicana a la presidència, ha començat oficialment la seva campanya amb un fiasco. Va ser ahir a Twitter, amb Elon Musk, i la presentació va estar farcida d’interrupcions tècniques. Trump, que n’ha fet mofa des de la seva xarxa social, se sent segur: a dia d’avui les enquestes (l’última, de la CNN) li donen el doble de suports que al governador de Florida. Però poden haver-hi sorpreses, perquè encara falta un any i mig per a les primàries.

Un cop va poder començar la sessió de Twitter, DeSantis va parlar bàsicament de dues coses: de combatre la immigració; i de la seva guerra contra el moviment «woke» («War on Woke»), reivindicant la seva batalla legal amb la companyia Walt Disney.

Havia començat la seva feina de governador amb posicions més centristes, però diuen que «la pandèmia el va canviar». Segons David Jolly, un congressista republicà, «el Covid ens va dividir com a país, com a cultura; i ell va escollir bàndol». Després de donar suport al confinament durant un mes, DeSantis va invertir el rumb de manera radical i es va convertir en la cara visible de la resistència contra les mascaretes i les vacunes.

Li va anar bé: el 2018 havia estat elegit governador de Florida, amb un estret marge de 32.000 vots, i el 2022 va ser reelegit per més d’1,5 milions. La clau de l’èxit va ser una agenda agressiva i desacomplexada (anti LGBTQ, anti immigració, anti premsa «elitista», anti escoles i universitats «liberals» (en particular contra els programes DEI, «diversitat, equitat, inclusió»), etc.



«Veure un esquerranisme desenfrenat al campus universitari em va empènyer cap a la dreta», va dir DeSantis: “A Yale, on els professors regnaven com a potentats, ens volien fer creure que el comunisme era superior“.



«Florida serà la tomba del moviment “woke”», ha promès. És un plantejament que els seus partidaris veuen com un camí triomfal a la Casa Blanca, i els seus crítics consideren ple d’excessos autocràtics. Més articulat que Trump (graduat en dret, cum laude, a Harvard), els seus col·laboradors el descriuen com «massivament intel·ligent»: «Processa la informació d’una manera fenomenal. Li doneu un informe de 90 pàgines a les nou de la nit, i vol tots els documents que hi ha al darrere, 300 pàgines més, i a les set del matí ho té tot llegit, amb notes al marge». Ha passat per l’exèrcit: Iraq i Guantànamo (on diuen que no deixà bon record).

«Les grans lluites polítiques d’avui tenen cada cop més les característiques de lluites culturals», deia fa pocs dies l’historiador Donald Sassoon, en una entrevista al diari L’Unità (que ha ressucitat a Roma).



I tant! DeSantis ho sap perfectament bé, com ho sap la presidenta de la comunitat de Madrid, i molts altres (i com ho haurien de saber aquells que, des de l’esquerra, cauen de ple en els seus paranys).

P. S.- DeSantis va ser elegit governador de Florida en bona part gràcies a l’aval de Trump: «És un líder jove i brillant, Yale i Harvard, que serà un GRAN governador de Florida. Estima el nostre país i és un veritable LLUITADOR!”. En el principal debat electoral, DeSantis mencionà 21 vegades el nom de Trump. Ara han partit peres i es disputaran la candidatura, amb profusió de testosterona. Trump ja ha rebatejat el seu rival: «Ron DeSanctimonious» (santimònia f. [LC] Vida, actes, de persona santa); i ha dit que la seva aparició a Twitter ha estat una “catàstrofe” i que “tota la seva campanya serà un desastre».









La fórmula: guerra als «woke»; reducció de la immigació; defensa de la infància, de la fe i de la família; baixada d’impostos; veritat; llei i ordre.