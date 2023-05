Raimon Obiols: L’apunt del dia/116 (La «traïció dels polítics»)

La «traició dels polítics»

14 de maig de 2023

La relació de la gent amb la política té sempre una química (o una alquímia) molt complicada, d’amor/odi. És com si els nostres sentiments en relació a la política oscil·lessin de manera permanent entre dos extrems, i això ens crees un dilema. Ho expressa la dita clàssica: «Nec sine te, nec tecum vivere possum» («No puc viure sense tu, ni amb tu»; o, en cobla castellana: «Ni contigo ni sin tí tienes mis males remedio»).

Quan aquesta oscil·lació, entre l’atracció i el rebuig de la política, alimenta dinàmiques més o menys equilibrades, el resultat és positiu. El joc combinat del suport i de la desconfiança populars és un factor de consciència crítica; crea controls, contrapesos i mecanismes de correcció. Però quan es trenca l’equilibri i s’imposa el sentiment de descrèdit i repulsió envers la política, es podem crear situacions perilloses.



Ara es multipliquen aquestes situacions, amb el sorgiment de nous populismes que promouen com a dialèctica fonamental la contraposició entre «el poble» i «els polítics». Són populismes de signe divers, fins i tot oposat, però que tenen uns trets en comú: l’apel·lació al poble contra els polítics, el culte al líder, la crítica a la democràcia representativa, la condescendència o la fascinació per la violència verbal (o física).

Una síndrome extrema d’aquesta química contradictòria entre la gent i la política és la que s’expressa amb la denúncia de la «traïció dels polítics». És una formula més vella que l’anar a peu: té molts precedents (alguns d’especialment tràgics) a casa nostra i a tot arreu, i en totes les èpoques.



Amb les traïcions succeeix com amb les conspiracions. El fet que n’hi hagi de reals facilita que se n’inventin de falses, permet que es puguin crear relats irreals i que s’utilitzin per treure’n profit; eventualment per conquerir el poder polític. És un fenomen que apareix quan en les societats hi ha situacions de crisi, malestar o frustració, que permeten utilitzar mitges veritats per crear grans mentides. En casos extrems, això produeix mecanismes tràgics: el mite de la «vittoria mutilata» es troba en la base del feixisme, i el de la «punyalada per l’esquena» en la del ascens de Hitler al poder.

Quan en una democràcia s’afirma que el poble ha estat «traït pels polítics», s’està afirmant que aquest poble – precisament perquè ha estat traït – té més consciència i més clarividència, més solidaritat i honestedat, més altruisme i capacitat de sacrifici que els representants que han estat elegits (per aquest mateix poble). És un missatge que pretén afalagar i i incitar a elegir a uns nous representants (que prometen que no trairan).



Quan es denuncien «traïcions» s’ entra en una casuística política i moral molt confusa i demagògica. Si cal usar el concepte de traició, és millor fer-ho com a exercici de modesta introspecció. Podem fer-ho quan ens «traïm» a nosaltres mateixos, o els uns als altres, presentant-nos com a víctimes de la traïció dels altres, amb la secreta intenció de treure’n el màxim profit. Podem fer-ho quan, per individualisme o per pura mandra, reneguem de la política com a exercici de responsabilitat comuna i deixem que la facin sense nosaltres.

P. S.- En el cas de la Catalunya del postprocés, el discurs de la «traició dels polítics» el mantenen nuclis independentistes que afirmen que els polítics d’ ERC, de Junts o o de. la CUP, han «traït el mandat del poble». És un discurs que que té per objectiu substituir aquests polítics independentistes per uns de nous; és a dir ells, els denunciants, que naturalment no tenen cap certificat de garantia.