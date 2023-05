Raimon Obiols: L’apunt del dia/105 (David Madí, per a adults)

David Madí, en versió per a adults

3 de maig de 2023

S’ha de llegir l’entrevista a David Madí que li han fet Ferran Casas i Oriol March a Nació Digital. L’empresari i antic estrateg de Convergència, deslliurat de càrrecs i sevituds, i molt en el seu estil, parla sense embuts i diu coses sucoses. Per exemple : “El balanç de guanys i pèrdues del Procés és altament negatiu“.

En l’entrevista (que du per títol «En algun moment s’haurà d’explicar el Procés per a adults») Madí comenta la seva situació jurídica i personal («després d’una detenció en el marc de l’operació Volhov que ha acabat, finalment, en no res; si més no, en el seu cas»), i analitza la situació política amb cruesa i una certa exasperació. Diu que és una situació que reclama una reflexió general de l’independentisme, tot i que creu que, almenys de moment, no es produirà: «Conec bé les dinàmiques dels partits, i sé que en dinàmica electoral ningú farà cap reflexió de fons. Ningú canviarà les agulles del tren, se l’hauran de fotre. Si no saben que en el món sobiranista s’està gestant una abstenció de càstig descomunal, és que no hi entenen gens». «Això porta a una victòria del PSC, i també a un govern socialista», li comenten els periodistes. «Aquest és un escenari amb força probabilitats», respòn Madí.

Un altre escenari que, segons Madí, té certa probabilitat, «és que (a Espanya) guanyin el PP i Vox». En aquest cas, comenta, «hi ha qui pensa que el sobiranisme es reactivaria, es vertebraria». En canvi, ell creu que «si això passa, en l’estat actual del moviment, tindrà més debilitat que mai (…) En aquest cas, davant d’una ofensiva amb regles totalment diferents de les que juga el sobiranisme, que Déu ens agafi confessats».

Quan li demanen què pensa de la sortida de Junts del govern de la Generalitat, Madí respòn també sense ambages: «La meva opinió és prou coneguda: sortir del Govern és un error tràgic per a tothom. Per a Junts, i per a ERC». Ho atribueix a un determinat defecte de la política catalana: «Tinc una visió bastant de prop del que són els últims 25 anys de la política catalana, des de diverses perspectives i coneixent molt els actors. La genètica política porta a la fragmentació, al caïnisme, al cantonalisme: és una cosa que és pròpia».

Madí ha mantingut sempre un cert prurit provocador. L’any 2007, quan era secretari de comunicació i estratègia de CDC, va publicar un llibre, Democràcia a sang freda, on apareixia caricaturitzat com el general Patton, i que s’obria amb una cita truculenta que s’atribueix al militar nord-americà:

«Cap bastard ha guanyat una guerra morint per la seva pàtria. Només s’han guanyat guerres fent que molts altres estúpids bastards morin per la seva».

Comentant-ho, Màrius Serra va escriure que Madí havia importat al català «una mala traducció (…) perquè el bastard anglès no equival al bastard català sinó a les ‘deu lletres de les tres paraules’».

P.S.- Ferran Casas, recapitulant l’entrevista a Madí, ha escrit: «El cert és que Madí no es talla. És sever amb els seus antics companys, ara dispersos entre Junts, el PDECat o aliens a la política, i reclama explicar el procés “per a adults”. És evident que ell també té, com la resta d’implicats i alguns periodistes i líders d’opinió, responsabilitat en alguns dels errors d’apreciació i de gestió de les expectatives en els moments crítics del procés. Frases com “Europa no ho permetrà” o “si retiren les urnes hem guanyat” encara ressonen i descriuen una innocència que per a uns és pensament tou, per altres, desconeixement, i, per als de més enllà, l’argumentari d’una enganyifa».