Raimon Obiols: L’apunt del dia/264 («La decadència d’Occident» i Catalunya Ràdio)

«La decadència d’Occident» i Catalunya Ràdio

23 d’octubre de 2023

«En el món hi ha gent com l’Oswald Spengler: gent sense ofici ni benefici que només es dedica a tocar allò que no sona amb teories i pensaments que no li importen a ningú. L’Oswald estava tan boig que ni en Hitler se’l prenia seriosament. Fixeu-vos-hi: era tan nazi que va ser nazi abans que els nazis existissin. L’Oswald va gastar molt de temps i molta tinta a desenvolupar teories conspiranoiques i antisemites en comptes de fer alguna cosa útil per a la societat». Així era presentat l’historiador i assagista alemany Oswald Spengler en el programa El búnquer de Catalunya Ràdio, el 3 de juny passat.

No és per defensar Spengler, que consti (Jordi Llovet escrivia ahir al Quadern d’El País que el seu llibre La decadència d’Occident és «infaust», i jo també ho penso); però dir que les seves idees «no li importen a ningú» és d’extraterrestres.

La primera versió del llibre d’Oswald Spengler, que sostenia que la civilització occidental havia entrat en declivi (preveia cap als anys 2000 el final de la seva supremacia), es publicà el 1918. Spengler era aleshores un professor desconegut, i diverses editorials havien refusat el seu manuscrit. El llibre va tenir un èxit immediat i immens. Al cap d’un any era el llibre més llegit i discutit a Europa.

Actualment, amb les crisis polítiques a Europa i als Estats Units, el retorn de la guerra, la immigració i les guerres culturals, la temàtica d’una eventual decadència d’Occident ha tornat amb molta força, i els declinistes i nativistes de la dreta radical en fan bandera arreu. Tenen el llibre de Spengler com a text de capçalera, i se’l prenen seriosament. L’esquerra també ho hauria de fer, no per combregar-hi, però si per pensar, cosa avui molt necessària.

L’any 1973, un gran crític literari del segle passat, Northrop Frye, escrivia, a propòsit de l’obra de Spengler: «En el món d’avui Marx és un profeta molt més eficaç que Spengler, perquè posa l’èmfasi en un tret uniforme i global de la condició humana. Els factors que són iguals arreu del món, com l’explotació del treball, han estat sempre, si no menys importants, en tot cas menys poderosos en la història que els conflictes de civilitzacions. Ara són més importants, i creixen amb força. La revolució industrial aporta un nou factor que no es pot subsumir completament en una dialèctica de “cultures” separades, per important que sigui aquestes».

Frye ja constatava aleshores que «el que Spengler va dir que passaria està passant, en un grau molt considerable», però seguia pensant que «si Spengler és un dels nostres profetes genuïns, no és el nostre profeta definitiu: també estan passant altres coses, en àmbits que encara conviden les nostres energies i lleialtats i no estan marcats amb les paraules “massa tard”».

Cinquanta anys després, vist l’estat actual del món, potser Frye modificaria o matisaria la seva opinió. Esperem que aquell «massa tard» amb el que alertava no determini el nostre present i el nostre futur.

P. S. – Spengler era un prussià ultraconservador, elitista i nietzscheà, oposat a la «creença fanàtica en qualsevol teoria». Les seves idees oscil·laven entre el pessimisme cultural i l’ambició nacionalista de poder: veia la decadència de la cultura occidental com la condició d’accés de Prússia-Alemanya a l’hegemonia mundial. Va morir el 1936, tres anys després de l’ascens de Hitler al poder, i encara va tenir temps d’escriure un llibre, Els anys decisius, marcant distàncies amb la massificació, els trets anivelladors, la mediocritat i la decadència cultural del nou règim hitlerià, que, com ha escrit Gilbert Merlio «no considerava com l’antítesi i l’antídot de la civilització decadent sinó, al contrari, com el símptoma mateix d’aquesta decadència». Potser era, en el fons, com diu Merlio, un «ultra-feixista», i els d’El búnquer de Catalunya Ràdio en això la van encertar.

