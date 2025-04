En una roda de premsa el dilluns 14 d’abril, a l’Ateneu Barcelonès, set exponents del món cultural català han fet pública la següent declaració:

Per uns acords nacionals al servei de la cultura

El món està immers en un tomb que ve a capgirar moltes coses. Que això siguiper a bé o per a mal, depèn de la nostra capacitat d’embridar els canvis i de conduir-los cap a més llibertat, més igualtat i més sostenibilitat, enfront de les derives populistes que propicien les noves oligarquies globals i que apunten cap a més servitud, més desigualtat i més entropia.

El camp de la cultura és cabdal en aquesta direcció. No en va és on es couen les idees i les inflexions en les conductes col·lectives, així com l’autonomia dels humans respecte de tota mena de poders no democràtics. Per això, és més decisiu que mai que les polítiques culturals s’allunyin definitivament de ser eines de ningú per esdevenir eines al servei del comú. I que es dotin d’una eficiència màxima en l’imperatiu democràtic de garantir l’accés universal de tothom a la cultura i a la pràctica cultural.

Això demana la consecució del màxim consens possible a l’hora de fixar uns objectius estratègics posats al dia, uns acords d’abast nacional que integrin les actuacions als diversos nivells:

-En primer lloc, amb un acord al Parlament de Catalunya, entre els grups polítics, per tal de garantir la continuïtat que aquests objectius estratègics demanen, enllà de les alternances de govern.

-I, en segon lloc, amb un acord de cooperació entre les diferents esferes de govern i d’administració del país, per tal de sumar esforços en l’articulació del sistema d’equipaments i serveis culturals que es fa imprescindible.

Amb aquesta finalitat i des de la visió que ens donen les nostres llargues trajectòries en el camp de la cultura, fem una crida a tots els partits polítics, així com al Govern der la Generalitat i als governs locals, perquè es disposin a construir una entesa nacional per la cultura que garanteixi l’autonomia d’aquesta respecte de la contingència política i que permeti reunir totes les energies disponibles al voltant d’objectius nacionals compartits. Uns objectius que han de ser capaços

-de garantir continuïtats bàsiques, tot posant la nostra cultura i la nostra llengua a l’altura dels reptes que el present i el futur plantegen,

-de reconèixer i incorporar la diversitat cultural existent a la nostra societat

-i de donar resposta permanent i efectiva als drets culturals de la ciutadania.

La tradició cultural europea ha anat consolidant la idea que cal mantenir una distància entre la política del dia a dia, travessada de dilemes urgents, i la dinàmica cultural i artística, que requereix d’una autonomia que li és vital per al seu desenvolupament, lluny de tuteles de part i tot esdevenint causa plural i compartida del conjunt. Aquest principi, que forma part, avui, del nucli de la cultura política d’Europa, està també en la base del pacte per la cultura que propugnem. Un pacte que, a més d’assegurar l’eficiència i la transparència de les polítiques culturals, ha de situar Catalunya en la primera línia del compromís europeu per la cultura.

Els sotasignats no ens considerem més legitimats que altres persones per prendre la paraula, tan sols ho fem perquè l’atzar i la necessitat ens han reunit i han fet que assumíssim la urgència d’expressar una proposta que avui entenem transversal i imperiosa entre els agents de la vida cultural de Catalunya. Els nostres noms volen ser exponents d’un ample ventall de sensibilitats polítiques que, n’estem segurs, han de coincidir en la gestació dels acords nacionals de cooperació cultural que el consens social demana.

Barcelona, 14 d’abril de 2025

Teresa CABRÉ

Carles DUARTE

Jordi FONT

Isona PASSOLA

Joan SUBIRATS

Marina SUBIRATS

Joan Manuel TRESSERRAS