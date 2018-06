NEIX “PRÒLEG”

Setze persones firmen el manifest “Un Pròleg necessari”, a través del qual es presenta aquest grup format per personalitats provinents de l’àmbit social i acadèmic, que no obstant porten anys expressant les seves opinions polítiques, i d’altres que directament han estat dirigents polítics o han ocupat càrrecs institucionals. Es tracta de Jordi Amat, Marga Arboix, Laia Bonet, Joan Botella, Victòria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Gemma Lienas, Pilar Malla, Oriol Nel·lo, Raimon Obiols, Lluís Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats i Josep Maria Vallès. Fa uns mesos, tots ells van firmar un comunicat contra l’empresonament dels dirigents independentistes.

Es presenten com una “iniciativa de diàleg cívic” que s’ofereix als qui vulguin participar-hi (per això obre el correu projecteproleg@gmail.com) amb el doble objectiu de “promoure una sortida enraonada a la crisi institucional a Catalunya i a Espanya per la via de la negociació i de l’increment de la capacitat del nostre autogovern”; i “contribuir a l’elaboració d’una agenda política a nivell català i a nivell espanyol que apunti al reforçament dels drets socials i a la reducció de les desigualtats”.

El grup parteix de la base que amb els canvis de govern a Catalunya i Espanya s’ha obert una oportunitat “per abordar les qüestions d’interès general que havien quedat bloquejades o aparcades”, entre les quals cita “una nova relació entre la Generalitat i l’Estat”, “la correcció de la dinàmica restrictiva dels drets fonamentals” o “la recuperació d’una agenda social que ha de combatre l’exclusió social i ha de controlar la concentració de poder econòmic”. Totes aquestes qüestions, però, “no tenen una solució fàcil ni immediata”.

La societat catalana, asseguren, és “més diversa del que donen a entendre les posicions polítiques més extremes” i una gran part aposta per “la tolerància, el diàleg i la transacció com a requisits per tractar democràticament qualsevol conflicte social i polític”.

Aquest és el manifest complet:

UN PRÒLEG NECESSARI

Catalunya i España estan immerses en una profunda crisi social, política i constitucional que ha erosionat les bases de la convivència democràtica. La incapacitat de donar una resposta política a l’esgotament del model autonòmic, el tractament barroer i deslleial dels procediments parlamentaris i judicials i el partidisme bel·ligerant d’alguns mitjans de comunicació públics i privats són part dels factors que ens han portat a aquesta situació.

Fa uns mesos, els signants d’aquesta declaració vam publicar un comunicat que expressava la nostra profunda preocupació per aquesta situació, considerant injust, inútil i socialment perjudicial l’empresonament de polítics i dirigents cívics catalans com a conseqüència dels fets de la tardor de 2017. Ho seguim pensant.

Avui, però, volem creure que la renovació dels governs de l’Estat i de la Generalitat poden representar l’inici d’un canvi en el clima necessari per abordar les qüestions d’interès general que havien quedat bloquejades o aparcades. No solament una nova relació entre la Generalitat i l’Estat. També la correcció de la dinàmica restrictiva dels drets fonamentals o la recuperació d’una agenda social que ha de combatre l’exclusió social i ha de controlar la concentració de poder econòmic. Sense respecte rigorós pels drets socials, econòmics i polítics, cap democràcia és prou sòlida.

Som conscients que les qüestions plantejades no tenen solució fàcil ni immediata. Requereixen una elaboració laboriosa i de durada llarga. Per això mateix, els qui subscrivim aquesta declaració ens volem comprometre a preparar el terreny d’aquesta elaboració que correspondrà a la ciutadania, als seus representants i als experts.

En assumir aquest compromís públic, volem expressar que la societat catalana és més diversa del que donen a entendre les posicions polítiques més extremes. Perquè som moltes les persones d’aquest país que apostem per la tolerància, el diàleg i la transacció com a requisits per tractar democràticament qualsevol conflicte social i polític.

Amb el nom de PRÒLEG, la nostra iniciativa de diàleg cívic s’ofereix als qui vulguin participar-hi. L’entenem com a preludi necessari per a la construcció de propostes amb un doble objectiu:

promoure una sortida enraonada a la crisi institucional a Catalunya i a Espanya per la via de la negociació i de l’increment de la capacitat del nostre autogovern;

contribuir a l’elaboració d’una agenda política a nivell català i a nivell espanyol que apunti al reforçament dels drets socials i a la reducció de les desigualtats.

L’espai de diàleg cívic que presentem oferirà la possibilitat d’intercanviar reflexions i propostes sobre temes de interès comú (treball, renda universal, fiscalitat, desigualtat, Europa, educació, diversitat cultural, segregació urbana, mitjans de comunicació, etc.) que puguin ajudar a la confecció d’una futura agenda de govern.

Prenem aquesta iniciativa de contribuir al diàleg cívic amb la doble convicció de que és molt necessari per a la societat catalana i de que aquesta societat compta amb els recursos per fer-lo possible. La sola finalitat de la iniciativa serà la de fer més fàcil la via del respecte mutu i de l’intercanvi enraonat d’arguments imprescindibles per donar una base sòlida a la convivència democràtica.

Barcelona, 18 de juny de 2018.