Manuel Jabois: Lluch

Una cosa que sempre recordo de la mort d’Ernest Lluch és l’hora i mitja que va passar sense que ningú sabés que Ernest Lluch havia mort. Tirat en un garatge de Barcelona, ​​ocult entre dos cotxes amb dos trets al cap. Eren les deu de la nit i acabava d’aparcar quan el van matar. El soroll de cotxes sortint i entrant al voltant. La tranquil·litat de la seva família, de les seves filles, dels seus amics, perquè el món seguia confeccionat de la mateixa manera i amb els mateixos afectes que el dia anterior. Durant aquesta hora i mitja en què l’univers de Lluch romania intacte perquè desconeixia que Lluch havia mort, els únics alterats eren els que el sabien mort, perquè l’havien assassinat ells mateixos i ningú se n’havia assabentat encara.

Ernest Lluch va pertànyer a una generació per a la qual la Transició va consistir, també, en canviar l’amenaça d’una dictadura per la d’una banda terrorista. Molts d’ells acabaven de sortir torturats de les presons i es van posar a mirar els baixos del cotxe. Van poder col·locar-se de costat o d’esquena, van poder també gaudir de la democràcia envoltant els seus bassals de sang perquè prou joventut s’havien deixat ja en el franquisme. Van poder fins i tot disculpar, atenuar o matisar cada atemptat d’ETA amb el vocabulari encoixinat dels còmplices. En lloc d’això van anar als parlaments, als diaris i a les plataformes socials per a denunciar que hi havia un feixisme que feia xantatge, coaccionava, vigilava i assassinava el poble en nom, com no, del mateix poble. És sabut que el terrorisme sempre et mata pel teu bé.

Entre molts dels seus van passar del prestigi al desprestigi ja llavors, quan eren amenaçats de mort. Però això era, precisament, el que temperava el rebuig; quan l’amenaça es va dissipar i ETA va ser història ja se’ls va poder cridar feixistes lliurement, sense por que un dia algú s’acostés per darrere a pegar-los un tret al clatell i haver d’explicar que el feixista era el mort.

Mesos abans d’assassinar a Lluch, ETA havia matat José Luis López de Lacalle: “Torturat per Franco, assassinat per ETA“, va titular Pablo Ordaz una crònica en què el comunista Díaz Cardiel recordava com López de Lacalle i Marcelino Camacho, en les seves cel·les, es barallaven per llegir els diaris, que arribaven sempre retallats pel director de presons. En això va pensar Díaz Cardiel quan va veure al seu amic anys després tapat per un llençol amb vuit diaris tirats voltant. Que ni Franco ni ETA, va explicar a Ordaz, li havien deixat llegir mai la premsa en pau.

El País