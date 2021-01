Manuel Garcia Biel: Vacunem-nos contra els “patriotes”

El dia 6 de gener Ivanka Trump es dirigia als assaltants del Capitoli de Washington amb el qualificatiu de “Patriotes americans”. Aquesta és la consideració que la família del President dels Estats Units tenia de les hordes tumultuàries que van voler prendre el control de la seu del Poder Legislatiu del país pera evitar el nomenament de Joe Biden com a President escollit en les eleccions del novembre del 2020.

No és nou que els radicals nacionalistes d’arreu es donin aquest qualificatiu a ells mateixos. Hem sentit parlar de “patriotes catalans” als independentistes catalans, com hem sentit parlar de “patriotes espanyols” a la dreta de Vox o el PP, i també hi ha aquests “patriotes americans”, els irredempts seguidors de Donald Trump.

Tots ells es consideren els únics que tenen el patrimoni de la “pàtria”, la qual cosa expulsa tota la resta que no combrega amb les seves idees. Fan un ús propi i patrimonial dels símbols de referència com la bandera o el nom del país i les pròpies institucions la qual cosa comporta excloure la resta de ciutadans que pensen diferent. Tots els que no són patriotes són lògicament anti-patriotes i enemics, no adversaris.

En la “Make Amèrica great again” de Trump no hi caben els quasi 80 milions d’americans que van votar Biden. En la Catalunya independentista no hi caben els no independentistes que, o són traïdors, o colons. En la Espanya de la extrema dreta, aquesta actua com si fos propietària de l’ús de la bandera, de la corona o de la pròpia noció d’Espanya, i exclou tota la gent que no pensa com ells. I el més curiós és que no se sap amb quin dret es qualifiquen a si mateixos com a “constitucionalistes” quan amb les seves actuacions no fan més que qüestionar la Constitució.

Caldria excloure la paraula pàtria del normal discurs polític. La pàtria té una raó de ser en casos de conflictes bèl·lics propis de temps que voldríem creure passat. Podem recordar antigues frases com aquella de “La patria está en peligro, españoles acudid a salvarla” pròpia del país de maig en la lluita contra la conquesta napoleònica. O la tradicional expressió representativa de la lluita anti-nazi dels soviètics que es recorda com “la Gran guerra patria”. O altres utilitzades en situacions bèl·liques similars.

Crec que en els temps actuals caldria deixar d’utilitzar el concepte de pàtria i fomentar com alternatiu el concepte de ciutadania que és molt més inclusiu. La ciutadania és un concepte modern sorgit de la Revolució Francesa i que significa el dret a la igualtat i a la llibertat de tots els membres d’una societat unida per la fraternitat. Es un concepte molt inclusiu i que denota la concepció social de qui l’utilitza. Recordem la frase de Josep Tarradellas al tornar a Catalunya dient “Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí”. Es una concepció clarament republicana dirigida a tots aquells que viuen en un àmbit concret. Parlar de ciutadans de Catalunya, de ciutadans d’Espanya o de ciutadans d’Europa o del món és un reconeixement clarament igualitari de tota la gent a la que es refereix.

Es alhora un concepte unificador i democràtic, ja que el ciutadà o la ciutadana és un ser individual però que alhora forma part d’una col·lectivitat pròpia amb drets i deures iguals als dels altres.

Contra més fugim de conceptes com pàtria i més ens reconeixem en d’altres com ciutadania, més estarem aprofundint en una concepció més moderna i democràtica de les nostres societats. Unes societats més unides, més democràtiques, més col·lectives i més amables i per tant amb una millor relació entre les persones que les conformen.

En aquestes hores de pandèmia convindria que ens vacunéssim contra l’odi, la divisió i el sectarisme de totes les visions supremacistes, xenòfobes i antisocials pròpies d’un populisme que ens recorda alguns dels pitjors i més negres moments de les nostres societats.

El Manel des de la reserva, reflexions d’un sindicalista inquiet