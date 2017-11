Manel García Biel: Nacionalisme, ni espanyol ni català

Mentre a Catalunya el catalanisme transversal que havia estat sempre dominant va sent poc a poc substituït per un nacionalisme català cada vegada més radicalitzat. En un primer moment i aprofitant la retroalimentació de l’enfrontament entre nacionalismes és usat per la CiU d’Artur Mas per aconseguir un avantatge electoral i poder accedir al poder. Cal dir que al principi aquest enfrontament va ser volgut per ambdues parts, que obtenien rèdits electorals un en l’àmbit de l’Estat i l’altre a Catalunya, i que no impedien les seves coincidències pel que fa a les polítiques econòmiques i socials. El PP dóna suport als pressupostos de CiU a Catalunya, i mentre CiU vota les lleis econòmiques i laborals del PP a Madrid, des de la Reforma Laboral fins a les del sostre de despesa base de les retallades socials.



Posteriorment CiU per sostreure a les mobilitzacions contra la seva política de retallades se suma al moviment independentista fent una entesa amb el nacionalisme radical tant d’ERC com de la CUP inicia un camí cap a una suposada independència, en allò que tots coneixem com “el Procés” i “el full de ruta“. I a partir d’aquest moment i mitjançant la política de victimització i d’un missatge basat en la il·lusió d’una independència que serà la solució a tots els problemes, que segons el nacionalisme català estan causats per un enemic extern que es diu “Estat espanyol” , aprofitant el rebuig social d’un govern clarament impopular per les seves polítiques socials i territorials com el de Rajoy. És així com es llancen a un camí cap a una “independència irreal” que ha aconseguit un alt nivell de mobilització social, especialment de classes mitjanes, jubilats i estudiants. I que tot i que s’hagi demostrat que ha estat un “engany col·lectiu“, continua com una “certesa” possible en la mentalitat d’una part important d’una ciutadania “abduïda” pels somnis independentistes.

La realitat és molt crua. S’ha confirmat el desig d’Aznar que abans es trencaria Catalunya que Espanya. La realitat social catalana s’ha modificat de forma substancial i el que abans era una comunitat cohesionada avui és una societat dividida pels discursos identitaris d’uns i altres que tracten de dividir la societat entre catalans d’origen i d’adopció. I alhora es dóna una fuga d’empreses que ja fa albirar en el curt termini un important retrocés de l’economia catalana que pot comportar greus repercussions socials d’afegir a les retallades que s’han continuat donat en temps del “Procés“. I mentre la vida política continua dominada per l’enfrontament entre els blocs del nacionalisme radical català i el nacionalisme recentralitzador espanyol, d’una banda el que queda de CDC amb ERC i la CUP i de l’altra el PP i C’s.