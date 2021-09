Durant la fam irlandesa dels anys 1840, quan van morir més d’un milió de ciutadans irlandesos, Irlanda exportava grans quantitats d’aliments a Gran Bretanya. Per al govern whig a Londres, la defensa dels interessos comercials, els dictats de l’economia del “laissez-faire” i la indiferència política davant el sofriment irlandès eclipsaven qualsevol obligació d’impedir una fam massiva amb una intervenció en els mercats.



La resposta internacional a la pandèmia de la COVID–19 té una semblança inquietant amb la resposta britànica davant la fam irlandesa. Si bé la ciència i la indústria ens han donat els mitjans per immunitzar el món, nou mesos després que es va injectar el primer braç amb una vacuna contra la COVID-19 els països rics estan utilitzant el seu poder de mercat per no enviar dosi als països pobres, posant milions de vides en risc.

Considerem algunes accions recents de la Unió Europea. Segons un contracte amb Johnson & Johnson (J & J), el bloc ha importat milions de dosis de vacunes d’una companyia a Sud-àfrica, un país on tot just l’ 11% de la població està vacunada i la variant Delta està alimentant una alça en els casos- . No obstant això, els esforços per desviar les exportacions de vacunes d’Europa a Sud-àfrica i els seus veïns han topat amb un desplegament de diplomàcia de canoneres en la qual la UE va amenaçar de prendre mesures en base a una clàusula en el contracte de J & J que prohibia les restriccions de les exportacions.

El missatge al món va ser clar. Si bé els comissionats de la UE i els líders polítics poden arribar a les reunions de les Nacions Unides cantant lloes a la importància de la cooperació internacional i l’equitat global en matèria de vacunes, el puny de ferro del nacionalisme vaccinal és el que dirigeix la política al món real. Quan es tracta de sospesar vides africanes enfront de guanys marginals en la salut de ciutadans de la UE, ja protegits, els africans ocupen un segon lloc a distàncis.

L’exprimer ministre del Regne Unit Gordon Brown recentment va destacar que l’exemple sud-africà és un “símbol estremidor” de la injustícia global de les vacunes. Tenia raó -però la injustícia és global-. En un món que ha ofert més de cinc mil milions de dosis, més del 70% de la gent en els països rics ja ha rebut almenys una dosi, comparat amb prou feines l’1,8% en els països més pobres.

Aquesta és una bretxa d’equitat que mata. Sabem que les vacunes ofereixen una protecció efectiva contra les morts i les hospitalitzacions com a conseqüència de la COVID-19. Com els ha recordat el president nord-americà, Joe Biden, als nord-americans, aquesta és una “pandèmia dels no vacunats“. El mateix és vàlid a nivell global. De totes maneres, els Estats Units i altres països rics ara s’estan preparant per oferir dosis de vacunes de reforç a poblacions ja protegides que s’enfronten a riscos marginals, desviant en efecte subministraments de països on l’accés a les vacunes és -literalment- una qüestió de vida o mort.



La distribució actual de les vacunes no només és èticament indefensable. També és epidemiològicament miop i econòmicament desastrosa. Deixar a grans segments de la població mundial sense vacunar augmenta el risc que sorgeixin mutacions virals resistents a les vacunes, prolongant la pandèmia i posant en perill a la gent a tot arreu. Expandir les vacunacions, en canvi, fomentaria la recuperació econòmica -sumant 9 bilions de dòlars a la producció global en 2025, segons una estimació de Fons Monetari Internacional -i ajudaria a impedir retrocessos importants en matèria de pobresa, salut i educació.

L’aritmètica bàsica mostra que podem vacunar el món. Les estimacions de la firma d’anàlisi de dades Airfinity suggereixen que el 2021 es produiran al voltant de 12.000 milions de dosis de vacunes, i la producció es duplicarà en 2022. Això és més que suficient per aconseguir la meta internacional del 40% de cobertura per a finals d’aquest any i del 60-70% a mitjans de 2022.

Desafortunadament, no es poden complir aquests objectius i satisfer al Matrix temperatura el desig dels països rics d’acaparar els estos excedente. Amb els seus contractes actuals, els països rics podrien arribar a taxes de cobertura de vacunació completa per a més del 80% de les seves poblacions, inclosos reforços per a la gent vulnerable, i tenir un excedent de 3.500 milions de dosis, segons dades d’Airfinity -el suficient per cobrir el dèficit en els països pobres i a la vegada deixar als països rics amb una reserva de contingència generosa.

Per contra, els països rics estan minant activament els esforços de cooperació internacional. Els donants d’ajuda han invertit 10.000 milions de dòlars en el mecanisme d’accés global a vacunes contra el COVID-19 (COVAX), el programa internacional destinat a oferir vacunes als països més pobres del món. Aquesta finançament ha garantit contractes al voltant de 2.000 milions de dosis. D’altra banda, el Banc Mundial ha proporcionat 4.000 milions de dòlars per a COVAX i una iniciativa de compra de vacunes de la Unió Africana. Però COVAX i els països pobres són constantment empesos al final de la fila de distribució de vacunes pels fabricants, per als que els països rics van primer, sobretot per les amenaces dels seus governs d’emprendre una acció legal i imposar sancions.

La pandèmia ha demostrat que el món necessita una distribució de capacitats de producció de vacunes més eficient i equitativa. Desenvolupar aquestes capacitats exigirà un intercanvi de coneixements, transferències de tecnologia, exempcions de propietat intel·lectual i inversió a llarg termini. Però sense una acció immediata i decisiva que substitueixi l’estratègia de degoteig en la provisió de vacunes amb redistribució de mercats, el dictat de John Maynard Keynes -“al llarg termini tots estarem morts“- tindrà una ressonància tràgica.

Kevin Watkins és el director general de Save The Children