Julio Hurtado i Cristina Sen: Catalunya, nou horitzó

Cinc anys després del punt àlgid del procés independentista, s’obre un període nou de reflexió sobre les lliçons que es poden extreure d’aquesta experiència històrica i de com Catalunya hauria d’encarar el seu futur. Sis mirades des de diferents àmbits de la societat conviden avui, des d’aquest passat pròxim, a dibuixar, amb tons diversos, nous paisatges polítics i socials.

Andreu Mas-Colell, que va ser conseller d’ Economia del 2010 al 2016 en el govern d’ Artur Mas, afirma que el principal ensenyament del procés és que Europa no accepta “cap alteració de fronteres externes o internes”, per tant, l’agenda sobiranista “no és viable” si es fixa com a objectiu “culminar en la independència” o la creació d’un nou Estat europeu. L’horitzó, així doncs, es posa molt més enllà de Madrid, en la Unió Europea de fa cinc anys, i en la d’ara.

En això coincideix l’historiador, especialista en catalanisme, Joan Esculies, per qui “la geografia mana”. Catalunya, a l’hora de pensar el seu futur, “ha de saber on és geopolíticament” i quin paper pot exercir a la Mediterrània i a Europa, assegura.

La principal lliçó del procés és que la UE no accepta cap alteració de fronteres

El medievalista José Enrique Ruiz-Domènec, investigador de la cultura mediterrània, destaca, per la seva part, que l’independentisme “hauria d’haver entès que no podia anar en direcció contrària a Europa, i hauria d’haver plantejat millor l’envit”, ja que la Unió Europea, recorda, “no estava per la feina” i observava la “pulsió” catalana amb recel creixent.

Catalunya ha de saber on és en termes geopolítics i el seu paper al Mediterrani

“Aquesta convulsió no va tenir en compte les veus que reclamaven prudència i, com altres vegades al llarg de la seva història, Catalunya es va deixar portar per la rauxa ”, explica Ruiz–Domènec. Un argument que Esculies amplia contraposant el desig d’una part de la societat a una realitat social que s’ha tornat “molt complexa” els últims anys, sobretot després de l’arribada d’una onada d’immigrants procedents d’arreu del món.

Cal recuperar la capacitat i la possibilitat de debatre; caminar plegats és anar a millor

“Catalunya és difícilment governable sense tenir en compte aquesta nova immigració”, assegura Esculies, per qui l’independentisme va patir un excessiu voluntarisme. “En l’àmbit social, cal buscar solucions sense anar a l’enfrontament directe quan saps que no pots guanyar”, reitera, i afegeix que si el procés va fracassar no va ser per la resposta de l’ Estat espanyol, sinó perquè li faltava la gent necessària perquè culminés. Molts catalans vinculats emocionalment a la vella immigració, tot un sector de la població “que fins aleshores havia estat callat”, es van oposar clarament a la independència quan va arribar l’octubre del 2017.

L’abstracció programàtica quedarà enrere; l’esperit català sempre es regenera

Aquests llargs moments convulsos han deixat un pòsit que també convida a la reflexió amb una ciutadania no tan implicada en el seguiment del dia a dia de la política. L’arqueòleg Eudald Carbonell, que es declara comunista i independentista, considera que el procés s’ha trencat i que s’ha de metabolitzar el que ha passat. Cal treballar, explica, perquè la identitat, la identitat catalana, sigui diversitat. No pot desenvolupar-se un projecte en què només una part de la població se sent incumbida, indica, ja que no s’ha d’anar cap a un procés d’homogeneïtzació social, sinó cap allà on la riquesa sigui la diversitat. “Som en aquest moment: hem d’admetre la diversitat”. Una pluralitat que, al seu entendre, Espanya sempre ha negat en la seva relació amb Catalunya.

És necessari un nou Congrés de Cultura Catalana que repensi els objectius del país

De la diversitat com a realitat i riquesa, una qüestió que el professor Ruiz-Domènec associa a la vida cosmopolita i l’energia creativa de la Barcelona de la transició, en parla també Carme Portaceli, directora del Teatre Nacional de Catalunya. La societat s’ha polaritzat, sembla que tot ha de ser blanc o negre, fet que provoca “una ignorància que no ajuda a entendre’s”, analitza la dramaturga.

La identitat catalana ha de ser diversa perquè tota la societat s’hi senti incumbida

Per Portaceli, és fonamental recuperar la capacitat i la possibilitat de debatre, en una referència que va més enllà del debat sobre el procés. I reivindica la ideologia no com una caixa tancada, sinó com una manera de viure i de conviure amb els altres. A Catalunya hi va haver polarització, però considera que es va girant full i ara es configura un moment vital en què caminar junts és “anar a millor, conèixer, saber”.

Des de l’àmbit acadèmic, Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona, reivindica el caràcter identitari d’aquesta Diada cinc anys després de l’1- O. L’Onze de Setembre com a símbol sempre de la identitat nacional, subratlla, però en un camí en què és indispensable un projecte per “repensar el país”.

Guàrdia situa com a referència el Congrés de Cultura Catalana, que va posar als anys setanta “les idees i projectes per construir una identitat nacional de Catalunya”. I proposa un nou congrés de cultura que, allunyat del soroll i el “desori” polític, redefineixi nous objectius compartits.

Pel que fa a les perspectives de futur davant un “canvi de civilització profund” a escala global i després de la “catàstrofe” local del 2017, “que sens dubte ha deixat empremta”, en paraules de Ruiz-Domènec, Catalunya, segons el professor Mas-Colell, hauria de “jugar a fons la carta d’una Europa on es vagin diluint les fronteres” i contribuir a inclinar les majories de govern a Espanya cap al reconeixement del caràcter plurinacional de l’ Estat.

En aquest sentit, Esculies recomana, “més enllà dels anhels” d’una part de la societat, ser conscients de “les palanques de què disposa Catalunya per augmentar el seu autogovern”, que és el denominador comú entre la majoria de la ciutadania catalana. Optimista, Ruiz-Domènec diu que està segur que “l’esperit català sempre es regenera i hi haurà remuntada”. I recorda que en altres cruïlles històriques, com en el pas del segle XIX al XX, Catalunya va saber aprofitar el seu potencial i modernitzar-se. “L’entotsolament programàtic quedarà enrere i Catalunya es focalitzarà més cap al lloc que ocupa a la Mediterrània occidental que no pas cap a l’identitari per retrobar el camí esplèndid que es va iniciar a Barcelona als anys setanta”, conclou.

Mirant la ciutat de Barcelona, aquests calorosos dies vigília de l’11 de setembre, Carme Portaceli parla de la necessitat de recuperar la frescor.

